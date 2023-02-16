‘Deprem bölgesinde konut inşası için 4 milyon ton inşaat demirini 4 ayda karşılarız’

Demir çelik sektörüne 3 ay içinde 4 milyon ton inşaat demiri bulunup bulunamayacağını soran hükümete Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden (TÇÜD) yanıt geldi.

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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde yeniden inşa edilecek konutlar için ihtiyaç duyulan yaklaşık 4 milyon ton inşaat demirinin sektör tarafından 4 ay gibi bir sürede tedarik edilebileceğini söyledi.

Yayan ayrıca, bu süreçte inşaat demiri ihracatının kısmen de olsa öncelik olmaktan çıkabileceğini belirtti.

‘BİR AYLIK ÜRETİM KAYBI YAŞANABİLİR’

Türkiye’nin çelik üretiminin yüzde 32’sinin depremden etkilenen bölgedeki tesislerde gerçekleştiğini belirten Yayan, söz konusu tesisler toplamında 1 aylık üretim kaybının söz konusu olabileceğini; ancak bu kaybın diğer bölgelerdeki tesislerle çok rahat kompanse edilebileceğini ifade etti.

Geçen hafta Pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, açıklanan son bilgilere göre 35,418 kişi hayatını kaybetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dün açıkladığı son verilere göre; şu ana kadar 387,346 binada hasar tespit çalışması yapılırken, acil yıkılması gereken bina sayısı 50,576, bu binalardaki bağımsız birim sayısı ise 224,923 olarak tespit edildi.

ERDOĞAN BİR YIL İÇİNDE İNŞA EDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremin ardından yaptığı açıklamada, TOKİ vasıtasıyla bir yıl içinde yıkılan konutların inşaasını gerçekleştireceklerini söylemişti.

Erdoğan, salı akşamı Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlanabileceğini, kademeli olarak da tüm konutların inşasına geçileceğini söyledi.

TÇÜD tarafından önceki gün üyelere gönderilen bilgilendirme yazısında, deprem bölgesinde tahrip olan binaların yenilenmesi için ihtiyaç duyulan yaklaşık 4 milyon ton inşaat demirinin önümüzdeki 3-4 ay içerisinde yurt içinden tedarik edilmesi ve inşaat demiri fiyatlarının döviz cinsinden sabitlenip sabitlenemeyeceği konularında bakanlar kurulu toplantısı öncesi derneğin görüşlerine başvurulduğu belirtilerek, çelik üreticilerinin bu konudaki görüşleri istenmişti.

‘RAHATLIKLA KARŞILAYABİLİRİZ’

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan Reuters’a yaptığı değerlendirmede, üye çelik üreticilerinin geri dönüşlerinin olumlu olduğunu ve tedarik konusunda bir sıkıntı öngörmediklerini belirterek, “Türkiye’nin yıllık 24 milyon ton civarı inşaat demiri üretimi var. Bunu rahatlıkla karşılayabiliriz” dedi ve ekledi:

“Bir konut için 5 bin kilo inşaat demiri ihtiyacı esas alındığında, 4 milyon tonluk inşaat demiri 800 bin civarı konuta işaret ediyor. Bunların inşasında bahçe duvarı vs. gibi diğer alanları da dikkate aldığımızda kabaca 500 bin-600 bin gibi bir konut sayısından bahsedebiliriz.

Dolayısıyla burada başlangıçtaki 30 bin konut için değil, ihtiyacın tümünü kavramaya yönelik bir rakam söz konusu. Biz 4 aya göre hesabı yaptık, problem yok. 4 aydan biraz daha uzun bir süreye yayılırsa hiçbir problem olmayacak.”

Yayan, söz konusu süreçte inşaat demiri fiyatlarının dolar bazında sabitlenmesinin mümkün olup olmayacağı ile ilgili ise şöyle konuştu:

“Döviz cinsinden fiyat sabitlemek emekle ilgili, yurtiçinden tedarik edilen kısımlarla ilgili söz konusu olabilir. Ama hurda ile ilgili olarak, oradaki fiyatları kontrol edemediğimiz için orada bir soru işareti var. O konu da görüşmeler sırasında anlaşılabilir.”

‘İHRACAT KISMEN SEKTEYE UĞRAYABİLİR’

Konutların yeniden inşası çalışmaları kapsamında önceliklerinin iç piyasaya ürün tedariki olduğunu vurgulayan Yayan, bunun ihracata kısmen olumsuz yansıması olabileceğine işaret etti.

Yayan, “Bu söylenen takvim içerisinde belki inşaat demiri ihracatı tümüyle değil ama kısmen öncelikli olmaktan çıkar. Bizim için deprem kapsamında bir talep varsa, geri kalanı önceliğini kaybeder. Deprem birinci önceliğimiz” diye konuştu.

TÇÜD verilerine göre, Türk çelik sektörü 2021’de yüzde 40.4 milyon ton ile rekor üretim seviyesine ulaşmıştı. Sektör üretimi 2022’de ise Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda sebep olduğu daralma ve enerji fiyatlarındaki yüksek artış gibi nedenlerle yüzde 12.9 düşüşle 35.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. İhracat miktar bazında yüzde 23.5 düşüşle 15.1 milyon ton, değer bazında ise yüzde 15.7 düşüşle 13.9 milyar dolar oldu.

ÇELİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 32’Sİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ TESİSLERDE

Türkiye’nin çelik üretiminin yüzde 32’sinin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki tesislerde gerçekleştirildiğini belirten Yayan, “Üretiminin yüzde 32’si yani 13 milyon ton civarı deprem bölgesindeki tesislerde gerçekleşiyor. Çalışanların işe dönmeleri, normal düzene geçmeleri için bir süre gerekecek. Dolayısıyla tesisler hemen tam kapasite ile üretime başlayamayacağı için burada ortalama 1 aylık üretim kaybı olabilir. Ama bu kayıplar diğer bölgelerdeki çelik kuruluşları tarafından karşılanabilir” diye konuştu.

Düşük talep nedeniyle zaten sektörde kapasite kullanım oranlarının geçen yılın ikinci yarısında yüzde 50’li seviyelere kadar düştüğünü, yılın tamamında da yüzde 63 seviyelerinde gerçekleştiğini belirten Yayan, diğer tesislerde boş kapasite olduğu için üretim anlamında problem yaşanmayacağını söyledi.

Yayan, deprem bölgesindeki çelik tesislerinde ise üretimin kademeli olarak hayata geçmekte olduğuna işaret ederek; üretime başlayanlar olduğunu, bir kısmının bu hafta başlayacağını, önümüzdeki hafta üretime başlayacaklar olduğunu söyledi. (REUTERS)

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