Deprem bölgesinde yapılandırma borçlarının taksit ödemeleri ertelendi

Deprem bölgesinde 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacakların borçlarının taksit ödeme süreleri mücbir sebep hali sonuna ertelendi.

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Deprem bölgesinde 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacakların borçlarının taksit ödeme süreleri mücbir sebep hali sonuna ertelendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde ilgili kanun kapsamında alacakları yapılandırılanların idarelere ödemeleri gereken ilk taksitin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödemeleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde yapılabilecek.

AYLIK TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLECEK

Karara göre, 7256 sayılı kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenebilecek.

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KREDİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bulunan orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 Aralık’a kadar ertelendi.

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman köylüleri ve kooperatiflerinin, 6 Şubat-31 Temmuz dönemde tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık’a kadar ertelendi. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

Yönetmelik 6 Şubat’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. (REUTERS, AA)

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