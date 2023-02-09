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Deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı ertelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini bildirdi.

Yayınlanma: 17:05 - 09 Şubat 2023 Güncellenme:
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Deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı ertelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İskenderun'da depreme ilişkin açıklama yaptı.

Dönmez, deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı erteleneceğini duyurdu. Dönmez, “Olağanüstü bir hâl yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz” dedi.

Yardımlarla ilgili de konuşan Dönmez, “Bölgeye ülkemizin dört bir yanından yardım geliyor. Yardımları planlı ve programlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu nedenle yardım göndermek isteyen STK’lara AFAD’la koordineli çalışmalarını öneriyoruz” dedi.

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