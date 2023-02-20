Deprem ile üretim de göçüyor

Türkiye’nin önemli sanayi şehirleri depremi etkisi ile büyük bir göç verirken sanayiciler kalıcı konut çalışmalarının hızlanmasını istedi. Üretimin 6 ay içinde normale dönmesi bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında çalışmalar 10 ilde enkaz kaldırma aşamasına geçerken, yaşanan büyük göç, başta yeniden başlamaya hazırlanan üretim olmak üzere ilk etkileri yaratmaya başladı. Toplam 13.3 milyon nüfusun yaşadığı bölgede ilk tahminlere göre 2 milyon 200 bin kişi farklı illere tahliye edildi. Başta hazır giyim, tekstil ve ayakkabı olmak üzere sanayinin yüzde 30'luk pay aldığı 10 il, 19.76 milyar dolarlık toplam ihracat ile önemli bir üretim merkezi konumundaydı.

6 HAFTAYA KADAR ERTELEME

Aktif sigortalı payının yüzde 11.7 olduğu bölgeden büyük şehirlere önemli bir çalışan göçünün yaşandığı belirtilirken, 6 ay içinde yeniden toparlanması beklenen üretim için güvenli barınma alanlarının hızla tamamlanması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bölge insanına çok hızlı bir şekilde gerçekten depreme güvenilir, kalıcı konutların yapıldığı güveninin verilmesi gerektiğini vurgulayan TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Çünkü geçmiş dönemlerdeki büyük depremlerde yüzde 25-30 gibi kalıcı bir nüfus kaymasının olduğunu gözlemlemişiz. Bunun olmamasını sağlamak zorundayız. Çünkü o bölge insanı, bölgenin yaptığı işlere alıştı. İnsan yetiştirmek kolay değil. Burada kapasite kaybının olmaması için en önemli kısmın o olduğunu düşünüyorum. Biz de sektör olarak bölgeye sürekli konteyner gönderiyoruz. OSB'ler etrafında konteyner kentler oluşuyor” değerlendirmesini yaptı. Bu dönemde yabancı alım gruplarının sektördeki siparişleri 6 hafta kadar erteleme yoluna gittiğini ve destek olduğunu aktaran Fayat, sektörde makine bazlı zarar dışında büyük bir maddi kaybın yaşanmadığını belirtti.

Antakya'da 400 atölye çöktü

Ayakkabı üretiminin önemli merkezlerinden olan Gaziantep'teki tesislerde büyük bir sıkıntının yaşanmadığını kaydeden Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Antakya'da ise 400 atölyenin tamamen yıkıldığını belirtti. Üretimin yüzde 10-15'lik bir bölümünün kaybedildiğini anlatan İçten, “Gaziantep değer bazında üretimimizin yüzde 20-25'lik bölümüne tekabül eder. Bizim bir an önce oradaki üretimi yeniden ayağa kaldırmamız lazım. 300-400 civarındaki irili ufaklı atölyenin tesislerin yerine büyük kooperatif mantığı ile ilk etapta 30-35 tane, günde 1.500-2.000 çift civarında üretim yapan ölçek ekonomisini yakaladığımız bir tesis açmak istiyoruz” dedi.

Dövizi gevşetin

Hızlı gönderim yapılması gereken siparişlerin Trakya ve Karadeniz Bölgesi'ndeki atölyelere kaydırıldığını aktaran Şeref Fayat, “Yaraların sarılması ve tam kapasiteye ulaşılması 6 ayı bulacaktır. Yabancı gruplar ‘Destek için sipariş vermek istiyoruz ancak Uzakdoğu ile oluşan yüzde 40'lık fiyat farkı elimizi kolumuzu bağlıyor' diyorlar. Burada kur üzerindeki baskı kademeli bile olsa kaldırılabilir. Kuru gevşetirlerse, toparlanmanın da sanayide üretimin de daha hızlanacağını düşünüyoruz” dedi.

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