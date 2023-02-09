Deprem sonrası ihtiyaçlarla ilgili ihalelerde doğrudan temin sınırı yükseltildi

Depremle ilgili ihtiyaçların karşılanması için yapılacak ihalelerde doğrudan temin sınırı 28 Şubat 2023 tarihine kadar 5 milyon TL olarak güncellendi.

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Depremin etkilediği illerdeki ihtiyaçların karşılanması ile ilgili ihalelerde doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda parasal limit artırıldı.

Bu alımlarda kamu idarelerinin doğrudan temin sınırı 28 Şubat 2023 tarihine kadar 5 milyon TL olarak güncellendi.

Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan mükerrer sayısında yer alan karara göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ile ilgili kamu idarelerinin ihalelerde doğrudan temin sınırı 28 Şubat 2023 tarihine kadar 5 milyon TL olarak güncellendi.

Doğrudan temin, ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usule deniyor. Bu yöntemde yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve çeşitli yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmuyor.



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