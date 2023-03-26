Deprem sonrası sanayide oluşan hasar yaklaşık 170 milyar lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görevli ekiplerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki sanayinin durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla yaptıkları hasar taramasını tamamladıklarını belirterek, “Altyapı, bina hasarı, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düzenlenen sanayicilerle istişare toplantısına başkanlık etti. Varank, bölgede bulunan 34 OSB’nin 7’sinin altyapısında kısmi hasarlar olduğunu bildirdi.

5 BİN 600 TESİS ETKİLENDİ

Buralardaki tamirat ve tadilatlara hemen başladıklarını vurgulayan Varank, “OSB’ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600’e yakın tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise ‘ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere’ üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina hasarı, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.