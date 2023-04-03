Depremi atlatan üretici kur ve fiyata takılıyor

Depremde zarar gören tesislerdeki üretimi farklı bölgelerde telafi eden tekstil ve hazır giyim sektörü, yabancı alım gruplarında fiyat ve kura takılıyor.

Sayime BAŞÇI

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Tekstil ve hazır giyim sektörünün önemli üretim merkezlerinden olan Kahramanmaraş ve Adıyaman'da fabrikaların zarar görmesi ile üretimi diğer illere kaydıran üreticiler, kur baskısı ile fiyata takılıyor. Deprem sonrasında sanayiciler yaralarını üretimle sarmak isterken, döviz kuru üzerindeki baskı ve yüksek maliyetler üretimi sekteye uğratıyor. Türkiye'de bu alandaki iş hacminin yüzde 80'inini yaratan 25 alım grubu ile geçen hafta bir görüşme yaptıklarını kaydeden Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya “Deprem sonrası sadece 3 haftalık bir gecikmemiz oldu.

TÜRKİYE % 30 DAHA PAHALI

Alım gruplarının deprem nedeni ile sipariş iptali yok. Yaralarımızı üretimle sarabiliriz. Depremden kaynaklanan bir iş kaybımız yok. Ama maalesef deprem sonrası maliyet ve kur baskısından dolayı müşterilerimiz siparişlerini Türkiye yerine Bangladeş ve Hindistan'a kaydırıyor. İhracatımızda yüzde 10'luk düşüş var. Kapasite kullanımlarımızda yüzde 20-30'luk bir boşluk var” dedi. Alım gruplarının Türkiye'ye olumlu yaklaştığını, üretim anlamında bir sorun yaşanmadığını kaydeden Kaya, markaların Türkiye'deki fiyattan şikayet ettiğini dile getirdi. Burada işçilik ücretleri ve yüksek üretim maliyetleri nedeni ile fiyat artırmak durumunda kaldıklarını belirten Kaya, ortalamada rakip ülkelere göre Türkiye'nin yüzde 30 daha pahalı olduğunu söyledi.

Fiyattan taviz yok

Deprem bölgesinin siparişlerde pozitif ayrımcılığı hak etiğini kaydeden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, sektörde bir dayanışma olduğunu ve hasarlı binası olan şirketlerin dışarıdan destek aldığını kaydetti. Alım ofislerinin desteklerini çekmemesini ve üretimin canlanması için daha fazla sipariş istediklerini dile getiren Öksüz, şöyle devam etti: “Alım gruplarının belli bir hedef fiyatları var onun dışına çıkmıyorlar. Yabancı alıcılar o konuda pek taviz vermez. İhracatta geçen senenin ikinci yarısında zaten yavaşlamıştık. Yıllık bazda bir düşüş olacak. Tekstilde yüzde 21 civarındaydı düşüşümüz. Depremin etkisi ile hedeflerimizde bir düşme olacak ama büyük oranda bir şaşma beklemiyorum.”

İHRACAT HEDEFTEN ŞAŞABİLİR

Üretim kapasitelerinde bir küçülme yaşandığını aktaran Ramazan Kaya, bu küçülmenin yüzde 30'unun talep azalması yüzde 70'inin ise maliyet ve fiyat tutturamama kaynaklı olduğunu aktardı. Hem talep daralması hem de yüksek fiyat nedeni ile kaçan müşterilerin ihracat üzerinde etki edeceğini anlatan Kaya, “2022 yılında 21.2 milyar dolar ihracatımız var. 2023 için 23 milyar dolar bir hedefimiz vardı. Maliyet ve talepsizlikten ötürü ihracatımızın 19-20 milyar dolar civarında kalacağını gösteriyor” dedi.