Depremin ilk iki gününde iki millet bahçesi ihalesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) hemen harekete geçeceği ve bir yıl içinde yıkılan binaların yerine depremzedelere yeni konutlar yapılacağını açıkladı.

Deniz AYHAN

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Erdoğan, “Van'da bunu gerçekleştirdik. Malatya'da, Elazığ'da, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Ve şimdi de ben milletime sesleniyorum, inşallah bir yıl içinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Depremlerden etkilenen 10 il için TOKİ eliyle 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek” dedi.

İLK İHALE 6 ŞUBAT'TA

Bu sırada gözlerin çevrildiği TOKİ, yine millet bahçesi ihalesiyle gündeme geldi. TOKİ'nin depremin gerçekleştiği 6 Şubat'ta ve ikinci günü olan 7 Şubat'ta, vatandaş henüz enkaz altındayken, millet bahçesi ihalesi ilanı yayınladığı ortaya çıktı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yer alan bilgilere göre TOKİ, depremin ilk günü olan 6 Şubat 2023'te Rize Merkez millet bahçesi yapımı ihalesi için ilana çıktı. İhalenin 6 Mart 2023'te düzenleneceği bildirildi. İkinci ihale ise Ankara için yapıldı.

Enkaz çalışmaları sürerken ilana çıkıldı

Depremin ikinci gününde Ankara Keçiören Bağlum Karşıyaka millet bahçesi ihalesinin ilanı açıldı. İhale ilanı 7 Şubat 2023'te TOKİ tarafından yayınlanan, millet bahçesi ihalesinin 9 Mart 2023’te düzenleneceği açıklandı. İhalelerin ilan tarihleri enkaz çalışmalarının sürdüğü 6 ve 7 Şubat olurken, ihalelerin iptal edilmediği bilgisi de Elektronik Kamu Alımları Platformu internet sitesinde yer aldı.