Depremin vurduğu 3 ilde yüzde 30’u aşkın istihdam kaybı

TEPAV verileri, depremin istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğünü ortaya koydu. Mayısta yıllık bazda istihdam kaybı Malatya'da yüzde 30,3 ve Hatay'da yüzde 36,1 oranında olurken, Kahramanmaraş'ta bu oran yüzde 37'yi aştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 2023 Mayıs’a ilişkin İstihdam İzleme Bültenini yayımladı.

2023 Ocak-Mayıs dönemine ait kayıtlı istihdam verilerinde deprem nedeniyle önemli değişimler gözlendiğinin belirtildiği TEPAV metninde, “Ocak-Mayıs dönemindeki beş aylık değişim, toplam istihdamda 2022 yıl sonuna göre 374 bin 500 (yüzde 13,3) gerilemeye işaret etti” denildi.

Kahramanmaraş 65 bin 57 (yüzde 37,3), Hatay 70 bin 839 (yüzde 36,1), Malatya ise 36 bin 735 (yüzde 30,3) çalışan kaybı ile istihdamı en yüksek oranda daralan ilk üç il oldu.

Bunları 57 bin 498 ile Gaziantep (yüzde 15,6), 9 bin 735 ile Elazığ (yüzde 11,9) izledi. Urfa (yüzde 11,3) ve Kilis (yüzde 11,1) de deprem bölgesinde olan ve istihdam kaybı yaşayan diğer iller oldu.

Bu dönemde Kilis, Adana, Diyarbakır ve Osmaniye'de ise istihdam yüzde 5’in üzerinde daraldı.

SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISINDA 765 BİN KİŞİLİK DÜŞÜŞ

TEPAV verilerine göre, mayısta toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2 (765 bin) azalırken aylık olarak ise yüzde 0,3 (57 bin) artarak 22 milyon 475 bin olarak gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan sigortalı çalışanlara ait Mayıs 2023 verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 70,8'ini sigortalı ücretli çalışan grubu (4/a) oluşturdu ve istihdamın genel seyrinde belirleyici oldu.

Bu gruptaki yıllık değişim yüzde 4,6 (765 bin 915) azalış yönlü iken aylık olarak da yüzde 0,5 (79 bin 676) oranında geriledi.

Diğer taraftan, esnaf-çiftçi grubundaki (4/b) yıllık değişim yüzde 1,4 azalış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda değişimler farklılık gösterdi.

Bu dönemde esnaf sayısı yüzde 1,8 (46 bin 546) azalırken çiftçi sayısında ise yüzde 1,3 (6 bin 602) artış görüldü.

Bu gruptaki aylık değişimler ise, esnaf sayısında yüzde 0,7 azalırken çiftçi sayısında ise yüzde 4,0 oranında artış şeklinde oldu.

Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısı ise yıllık olarak yüzde 10,7, aylık olarak ise yüzde 4,0 (136 bin 230) yükseldi.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞAN SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Mayıs ayı itibarıyla deprem bölgesinde yer alan 11 ilin sigortalı ücretli istihdam içindeki payı yüzde 9,3 oldu.

Çalışan sayısı yıllık olarak 318 bin 748'e (yüzde 17,7), aylık ise 136 bin 864'e (yüzde 8,4) düştü.

Mayıs ayında afet bölgesindeki 7 il başta olmak üzere on beş ilde istihdam yıllık olarak geriledi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURANLARIN SAYISI 800 BİNİ AŞTI

Kısa çalışma ödeneğinden faydalananların sayısı deprem sonrasında yaklaşık 100 bin arttı.

Buna göre, işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı mayıs ayında 696 bin 630 iken Haziran ayında 826 bin 588'e; faydalananların sayısı ise söz konusu aylarda 302 bin 81'den 362 bin 100'e yükseldi.

Diğer taraftan, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan sayısı ocak ayında bin 261 iken izleyen iki ayda 100 bin 217'ye yükseldi ve temmuz ayı itibarıyla da 1 bin 879'a geriledi.

Bu çerçevede yapılan ödeme miktarı da mayıs ayında 46 milyon 595 bin TL'den temmuz ayında 1 milyon 971 bin TL'ye düştü.