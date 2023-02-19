Depremzede çiftçiler için yeni düzenlemeler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremin etkilediği on ilde çiftçilere verilecek desteklere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

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Adana, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ve Elazığ illerinde çiftçilere ödenecek desteklere ilişkin depremin ardından bazı düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda, çiftçilere 2022’den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek. Toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri şubat sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

TARİHLER UZATILDI

Bu üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapan üreticilerin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için 2022-2023 dönemi başvuru süresi, depremden etkilenen illerde 8 Mayıs 2023’e, diğer illerde ise 28 Şubat 2023’e uzatıldı.

Son başvuru tarihleri, organik ve iyi tarım uygulamaları için 8 Mayıs, toprak analiz desteği için 31 Mart ve yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 2 Mayıs olarak belirlendi.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için 2022-2023 dönemi proje değerlendirme süresi, deprem bölgesindeki illerde 8 Mayıs 2023’e, diğer illerde ise 10 Mart 2023’e uzatıldı.

DESTEKLER ŞUBATTA YATACAK

Yıl boyunca ödenecek 530 milyon lira tutarındaki çiğ süt, buzağı, anaç koyun keçi, büyükbaş hayvan besi, arılı kovan, sürü büyütme ve yenileme destekleri ödemeleri, söz konusu iller için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

Ayrıca, bu illerde yer alan 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere yem desteği verilecek.

Öte yandan söz konusu illerdeki vatandaşlara yıl boyunca ödenecek 530 milyon liralık destek ödemeleri şubat sonuna kadar yapılacak. (AA)

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