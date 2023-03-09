Depremzedeye özel kredi oranı 72 saatte değişti

11 ilde yaşayan depremzedeler için kamu bankalarının açtığı 0.99 faiz oranlı 100 bin liralık ihtiyaç kredisine yoğun talep olunca banka önce mobilden yapılan başvuru ekranını kapattı. Ardından da gece 00.00’dan sonra kredi oranını 1.59’a çıkardı.

Özgür CEBE

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Depremden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen illerde 3 kamu bankasının açtığı 6 ay ötelemeli 3 yıllık 0.99 faiz oranıyla 100 bin liralık kredi 72 saat sonra revize edildi. Binlerce depremzede mağdur edildi.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın açtığı ihtiyaç kredisine maaş hesabı bulunan çalışanları başta olmak üzere on binlerce talep geldi.

Bankalar, görevlendirdikleri personel aracılığıyla banka şubelerindeki ön büroda, aşırı yığılma ve izdihamın önüne geçebilmek için önce başvuranların isimlerini ve cep telefonlarını listeye yazdı, ardından “Olumlu sonuçlanırsa size mesaj gelecektir” denildi.

DEPREMZEDEYE ÖZEL KREDİ ORANI 72 SAATTE DEĞİŞTİ

Ancak talebin bu denli yoğun olabileceğini hesaba katamayan bankalar; şubelerdeki izdihamın önüne geçebilmek için bu kez başvuruların mobil bankacılık üzerinden alınacağını duyurdu.

Dijital ortamdan da yapılan başvuruların yüz binleri bulmasıyla Halkbank önce 8 Mart günü gece 00.00'dan itibaren önce mobil başvuru ekranını kullanıma kapattı, ardından da depremzedelere bir şok yaşattı.

Banka 0.99 faiz oranıyla depremzedelere özel açmış olduğu kredi faiz oranını dün itibariyle 1.59'a çıkardıktan sonra mobil ekranı yeniden kullanıma açtı.

“HANİ NAS VARDI”

Kamu çalışanları başta olmak üzere çok sayıda depremzede gittikleri banka şubesinden eli boş döndü. 72 saat içinde faiz oranının değişmesine tepki gösteren depremzedeler, “Hani nas vardı. Ne değişti de iki günde faizi değiştirdiler. Böyle saçmalık olmaz. 10 bin liralık hane başı destek ödemesinde de aynı sorunlarla karşılaştık. Binasına hasarsız raporu verilenlere ödeme alabileceklerine dair mesaj gitmiş. Binası hasarlı olanlardan alamayanlar var. Bunun kriteri nedir, neye göre belirleniyor. Şimdi de kredi faizlerini değiştirdiler” diye tepki gösterdiler.

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