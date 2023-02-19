Destici’nin imar affı teklifi Meclis’te bekliyor

11 Ekim 2022’de kendi imzasını taşıyan yasa teklifiyle imar affı süresinin uzatılmasını isteyen BBP Lideri Mustafa Destici, tüm imar aflarına karşı olduğunu söyledi.

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TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada “Öncelikle BBP olarak tüm imar aflarına prensip olarak karşı durduk ve karşıyız” dedi. Destici şunları söyledi: “Hiçbirisine de ‘evet' oyu vermedik. İmar planlarının dikkatle, titizlikle hazırlanan kurallar olması gerektiğini de hep söyledik, ifade ettik. Biz asla ‘imar affı' teklifi vermedik. Daha önceki imar barışında mağduriyetlerin giderilmesi, kamu zararı, iskan imar yönünden incelenmek suretiyle kayıt altına alınmasıyla ilgili imar düzenlemesi talebimizin, yeni bir imar affı olarak dillendirilmesi cahillik. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Kimse istismar etmemelidir. Kendi verdikleriyle bizimkini karıştırmamalıdır.”

‘TEKLİFİ ÇEK' ÇAĞRISI

Yaşanan büyük deprem felaketinden sonra Destici'ye ekim ayında verdiği imar affı yasa teklifini geri çekme çağrısı yapılmasana karşın, yasa teklifi hâlâ Meclis'te bekliyor.