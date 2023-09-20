Deutsche Bank CEO’su: Almanya, Avrupa’nın hasta adamı olabilir

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Almanya'nın ekonomisindeki yapısal sorunların ele alınmaması halinde ülkenin Avrupa'nın hasta adamı haline gelebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, “yapısal sorunların” ivedilikle ele alınmaması halinde Almanya’nın Avrupa’nın hasta adamı haline geleceğini söyledi.

Bugün Handelsblatt Banken Zirvesi’nde yaptığı açılış konuşmasında Sewing, “Biz Avrupa’nın hasta adamı değiliz. Ancak ekonomimizi geride tutan ve büyük potansiyelini geliştirmesini engelleyen yapısal zayıflıklar olduğu da bir gerçek. Bu yapısal sorunları şimdi ele almazsak Avrupa’nın hasta adamı olacağız” dedi.

Deutsche Bank CEO’su, ayrıca Almanya’nın “hasta adam” imajına katkıda bulunan yüksek ve öngörülemez enerji maliyetleri, yavaş internet bağlantıları, modası geçmiş demiryolu ağları, dijitalleşme birikimleri, kalifiye işçi eksikliği, aşırı bürokrasi ve uzun onay prosedürleri gibi diğer sorunları da sıraladı.

ALMAN EKONOMİSİNİN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR

Goldman Sachs’ın baş küresel hisse senedi stratejisti ve EMEA makro araştırma başkanı Peter Oppenheimer, Salı günü CNBC’ye verdiği demeçte, Alman ekonomisini zorlayan faktörlerin çoğunun küresel rüzgârlar olduğunu söyledi.

“Ekonominin şu anda karşı karşıya olduğu çıkmaz, gerçekten bir dizi faktöre bağlı,” diyen Oppenheimer, imalat sektöründeki zorlukların, Çin ekonomisindeki sorunların ve yüksek enerji maliyetlerinin Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki durgunluğa katkıda bulunduğunu söyledi.

RESESYONA GİRMİŞTİ

Almanya yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 küçülerek teknik resesyona girmişti. Almanya ekonomisi yüzde 0.5 ile 2022'nin son çeyreğinde de daralmıştı.

O zamandan bu yana Bundesbank ve Uluslararası Para Fonu (IMF) da dahil olmak üzere bir dizi kurum Alman ekonomisinin daha da küçüleceği tahmininde bulunuyor.