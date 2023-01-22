Devlet 221 milyar lira borçlanacak

Orta gelirliye konut müjdesinin finansman ihtiyacını karşılamak için Hazine 221 milyar lira borçlandırılacak. Talep çok olursa borçlanma 442 milyar liraya kadar çıkarılacak.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İktidarın yeni seçim müjdesi olan yüzde 0.69 faizle orta gelirlileri konut sahibi yapma projesinin maliyeti ortaya çıktı. AKP'li milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre, konut kredisi kullananların faiz yükünün bir bölümünü karşılamak için bu yılın bütçesinden 221 milyar 167 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Ancak böyle bir kaynak bütçede olmadığı için, ihtiyaç duyulan paranın tamamı için Hazine piyasadan borçlandırılacak. Talebin beklenenden daha yüksek olması durumunda Hazine'nin piyasadan toplayacağı borç miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla 442 milyar liraya kadar çıkarılacak. Hazine'nin bu devasa borçlanmayı yapabilmesi için borçlanmayı sınırlayan Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu da değiştiriliyor. Hazine, 2022 yılı için belirlenen 4 trilyon 423 milyar liralık bütçe gelirlerinin yüzde 5'ine kadar, yani 221 milyar lira borçlandırılacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 10'a çıkarma yetkisini kullanırsa Hazine'nin alacağı borç 442 milyar lirayı aşacak. Konut için yapılacak bu borçlanma devletin net borç stoku verileri içerisinde görünmeyecek.

HAZİNE ÜSTLENECEK

Hazine'nin alacağı borç, satın alınacak konutların faiz yükünün bir bölümü ile ilk 3 yılda ödenecek taksitlerin bir bölümünün Hazine tarafından üstlenilmesine harcanacak. Yasa teklifine göre, satın alınacak konutun ilk 3 yıldaki taksit ödemelerine sağlanacak desteğin hesaplanmasında haneye giren toplam gelir dikkate alınacak. İlk 3 yılda ödenecek taksit tutarının haneye giren gelirin yüzde 30'unu aşan kısmı Hazine tarafından karşılanacak.

30 Bin geliri olana 10 Bin TL taksit

Yüzde 30 kuralına göre, konut kredisinin aylık taksiti örneğin 25 bin lira ve haneye giren gelirlerin toplamı (eş ve çocuklar dahil tüm aile fertlerinin aylık gelirleri toplamı) 30 bin liraysa, konutu satın alan vatandaşın ödeyeceği aylık taksit 10 bin lirayı aşmayacak. 25 bin liralık kredinin 10 bin lirasını vatandaş öderken, geri kalan 15 bin lira Hazine tarafından karşılanacak. 3 yıl içinde gelir arttıkça vatandaşın ödeyeceği taksit de yine yüzde 30 dikkate alınarak artacak. Cumhurbaşkanı yüzde 30'luk oranı yüzde 50'ye kadar çıkarmaya, 3 yıllık süreyi de 1 yıla kadar düşürmeye yetkili olacak. 3 yılın sonunda Hazine desteği bitecek, vatandaş kredi taksitinin tamamını kendisi ödeyecek. Belirli bir yılın ardından da Hazine'nin sağladığı desteği geri ödemeye başlayacak.