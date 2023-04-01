Devlet hemşireyi, ebeyi bile giydiremedi

Devlet 2 forma, 1 çift ayakkabı, 2 bone, 1 önlük, 2 çift çorap alsın diye hemşirelere 486 lira para ödedi. Bu para 1 adet hemşire formasını almaya bile yetmedi.

Erdoğan SÜZER

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Standart boyut

Giyim yardımı adı altında sağlık personeline ödenen para enflasyon karşısında cüce kaldı. Devlet, kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin görevi başındayken giyeceği zorunlu kıyafet ve üniformayı bile sağlayamaz hale geldi.

Sağlık çalışanlarına giyim yardımı adı altında 486 lira ödenek tahsis edildi. Ebe, hemşire, anestezi teknikeri gibi çeşitli sağlık personelinin, bu parayla 2 forma, 1 çift ayakkabı, 2 bone, 1 önlük 2 çift çorap alabileceği hesaplandı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı hesap çarşı pazara uymadı. Devletin yardım parasıyla bir önlüğü zor alan sağlıkçılar, listede yazan zorunlu giyecekleri alabilmek için ceplerinden 7 kat fazla ödeme yapmak zorunda kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 Mart 2023'te yayımladığı bir genelgeyle sağlık personeline yardım adı altında ödenecek giyeceklerin bedellerini tek tek belirledi. Bakanlık 2 adet hemşire formasının 209.92 TL, 1 çift ortopedik, terletmeyen, CE standartlarına uygun ayakkabının 136.53 TL, 2 adet kepin (bone) 72.68 TL, 2 çift çorabın 18.68 TL ve 1 adet doğum önlüğünün de 48.81 liraya alınabileceğini tahmin etti.

Genel Sağlık-İş Sendikası, bu giyecekleri piyasadan satın aldı, ortaya büyük bir fark çıktı. Sendika, Bakanlığın 209.92 tahmin ettiği 2 adet hemşire formasını piyasadan en uygun bin 170 liraya alabildi. Aynı şekilde Bakanlığın 136.53 lira ödenek tahsis ettiği ortopedik ayakkabı çarşıda bin 500 lira tuttu. Çarşıda 2 adet kep (bone) 200 TL, 2 çift çorap 100 TL ve 1 adet doğum önlüğü de 400 liraya alınabildi.

2 BİN 883 TL FARK ACİL ÖDENMELİ

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, bakanlığın belirlediği yardım ödeneklerinin çarşı pazardaki gerçek fiyatlar karşısında gülünç kaldığını söyledi.

Sağlıkçıların kendi cebinden ödemek zorunda kaldığı 2 bin 883 liralık farkın acil olarak kendilerine ödenmesini isteyen Dr. Uğur, “sağlık personeline belirli bir kıyafeti giyme zorunluluğu getirip, bu kıyafetin maliyetini yine sağlık personeline yüklemek sosyal hukuk devletinde kabul edilemez” dedi.

Ebe ve hemşirenin zorunlu iş kıyafeti

Yardım kapsamındaki giyecek – Devletin ödediği (TL) – Piyasa fiyatı (TL)

2 adet hemşire forması 209,92 1.170

1 adet ayakkabı* 136,53 1.500

2 adet kep (bone) 72,68 200

2 çift çorap 18,68 100

1 adet doğum önlüğü 48,81 400

TOPLAM 486, 62 3.370