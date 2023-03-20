Dış borçta faiz yükü anaparanın üç katı

Hazine’nin borç servisinde bazı aylarda anaparanın 3 katı kadar faiz ödediğine dikkat çeken Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, borcun faizinin toplanan vergilerle ödendiğini söyledi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine'nin mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan finansman programını açıkladı. Buna göre Hazine bu üç ayda 159.8 milyar TL'si iç borç, 113.4 milyar TL'si de dış borç olmak üzere toplam 273.2 milyar TL borç geri ödemesi yapacak. Bu üç ayda borç servisinin yüzde 59'u faiz ödemelerinden, kalan yüzde 41'i anaparadan oluşacak. Borç ödeme projeksiyonunu SÖZCÜ'ye değerlendiren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, “Fakat 2023 yılında Hazine'nin toplam 1.1 trilyon TL'lik iç ve dış borç geri ödemesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ÜLKE RİSKİ NASIL DÜŞER?

Ocak ayında dış borç ödemesinin faiz yükü anaparanın üç katı olarak gerçekleşti. Mayıs ayı borç ödeme projeksiyonuna göre alacaklılara yapılacak dış borç ödemesinde yine ödenecek faiz, anaparanın yaklaşık üç katı olacak. Borcun faizi bütçede bir harcama kalemi olduğu için ödediğimiz vergilerle finanse ediliyor” dedi. Türkiye'de döviz ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Yılmaz, “TCMB rezervleri güçlenir, CDS düşer, politik belirsizlikler azalırsa ülke riski düşer ve dışardan borçlanma olanakları iyileşebilir” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Hazine Finansman Programı'na göre, borç servisinin martta yüzde 44'ü, nisanda yüzde 36'sı, mayısta ise yüzde 84'ü faiz ödemelerinden oluşacak. Ödeme projeksiyonlarında, borcun faiz ödemelerinin, anapara ödemelerini geçtiği görülüyor. Bu üç ayda iç ve dış borç anapara ödemeleri 112.8 milyar TL iken, faiz ödemesi 160.4 milyar TL olacak.

Bu yıl ek bütçe şaşırtıcı olmaz

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen günlerde gündemde ek bütçe konusunun yer almadığını açıklamıştı ancak Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz ek bütçenin gündeme gelmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. 2022 yılı ortasında yıllık bütçenin yaklaşık yüzde 80'i kadar ek bütçe çıkarıldığını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu: “Seçim, deprem ve enflasyonist süreç bütçe giderlerinin beklentinin üstünde artmasına yol açacak. 2023 yılında seçim ekonomisi, yüksek enflasyon ve yaşadığımız depremler ekonominin geleceğinin öngörülemezliğini ortaya koysa da, mali disiplinden uzaklaşma ve ek bütçenin gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayacak.”

Yüzde 9.5 faizle dış borç bulduk

Ülke risk priminin (CDS) 500 seviyelerinde olduğunu, dışarıdan borçlanmada ülke riskinin giderek arttığını belirten Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, bu yılın ilk iki ayında Hazine'nin gerçekleştirdiği ihalelerde dolar cinsi yüzde 9.5 ile yurt dışından dış borç bulunduğuna dikkat çekti.