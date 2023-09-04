Dış ticaret açığı ilk 8 ayda 82 milyar doları aştı

Dış ticaret açığı ağustosta 8 milyar 875 milyon dolar oldu. Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 82 milyar 414 milyon dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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2023 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 1,6 oranında artarak 21 milyar 619 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 oranında azalarak 30 milyar 494 milyon dolar oldu.

Böylece dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 düşerek 8 milyar 875 milyon dolara geriledi.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat yüzde 0,4 oranında azalarak 164 milyar 907 milyon dolar, ithalat, yüzde 3,5 oranında artarak 247 milyar 321 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 82 milyar 414 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

2023 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan azalarak yüzde 70,9 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,1 puan azalarak yüzde 79,7 oldu. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı sabit kalarak yüzde 91,3 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK DIŞ TİCARET YAPILAN ÜLKELER

Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 783 milyon dolar), ABD (1 milyar 322 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 91 milyon dolar) oldu.

Ağustos ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 828 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 420 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 556 milyon dolar) oldu.