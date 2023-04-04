Dış ticaret açığı martta 8,6 milyar dolara yükseldi

2022 Mart'ta 8,3 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2023 Mart'ta 8,6 milyar dolara yükseldi. 2023'ün ilk çeyreğinde ise 35 milyar dolarlık dış ticaret açığı verildi.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023 Mart’a ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ihracat martta yıllık yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktı.

Muş, “2023 yılı Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesinde” dedi.

Dış ticaret açığı martta 8,6 milyar dolara yükseldi. Mart 2022’de ise dış ticaret açığı 8 milyar 355 milyon dolar olmuştu.

Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,4 oldu.

İHRACAT İLK ÇEYREKTE YÜZDE 2,5 ARTTI

Muş, “2023 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara, ithalatımız ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıkmıştır” diye konuştu.

Dış ticaret açığı ise ilk çeyrekte 34,9 milyar dolara yükseldi.

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