Dış ticaret açığı nisanda yıllık yüzde 44 arttı

Dış ticaret açığı nisanda yıllık bazda yüzde 44 yükselişle 8,8 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanlığı’nın 2023 Nisan ayına ilişkin öncü dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 4,5 oranında azalarak 28,2 milyar dolara indi.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 3 oranında azalarak 80 milyar 874 milyon dolara gerilerken; ithalat yüzde 7,2 oranında artarak 124 milyar 412 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı nisanda yıllık bazda yüzde 44 yükselişle 8,8 milyar dolara yükseldi.

ENERJİ İTHALATI YÜZDE 35,8 AZALDI

2023 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

* İhracatın ithalatı karşılama oranı 10,6 puan azalarak yüzde 68,6 olarak gerçekleşti.

* Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 22,2 puan azalarak yüzde 78,6 olarak gerçekleşti.

* Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 20,2 puan azalarak yüzde 82,5 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında toplam enerji ithalatı, fiyatlardaki düşüşle yüzde 35,8 oranında azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Son dönemlerde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise yılın ilk çeyreğine göre zayıflamakla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 174 oranında artışla 1,3 milyar dolar oldu.

İthalatta öne çıkan diğer fasıllar, 1,2 milyar dolar artış ile motorlu kara taşıtları, 663 milyon dolar artış ile elektrikli makineler, 360 milyon dolar artış ile diğer makineler oldu.

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