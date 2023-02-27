Dış ticaret açığı ocakta 14,2 milyar dolara yükseldi

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara çıktı ve rekor seviyeye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak’a ilişkin Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ihracat 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara çıkarak rekor seviyeye yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 8,4 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak’ta yüzde 8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocak ayında 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,0 oldu.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA’YA

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.

Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 916 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRA RUSYA’NIN

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı.

Ocak ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 5 milyar 1 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 557 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 807 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 229 milyon dolar ile ABD izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,4’ünü oluşturdu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT YÜZDE 4,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,2 azalırken, ithalat yüzde 10,7 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,3 ithalat yüzde 18,1 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAYI YÜZDE 3,1

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 oldu.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,1 ile sınırlı kaldı.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 73,6 olurken; yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10 oldu.

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