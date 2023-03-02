Dış ticaret açığı şubatta 12,2 milyar dolara çıktı

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolara indi. 11 ili etkileyen deprem, şubat ayı ihracatında doğrudan 1,5 milyar dolarlık aşağı yönlü etki yaptı. Dış ticaret açığı ise şubatta yıllık bazda yüzde 52,8 artışla 12,2 milyar dolara çıktı.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanlığı 2023 Şubat’a ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolara indi. İthalat ise yıllık yüzde 10,6 artışla 30,8 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı ise şubat ayında yıllık bazda yüzde 52,8 artışla 12,2 milyar dolara çıktı.

DEPREM NEDENİYLE 1,5 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle şubat ayı ihracatında doğrudan 1,5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki olduğunu belirtildi ve şöyle denildi:

“Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 8,6’sını oluşturan 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ihracatımız üzerinde aşağı yönlü etkisi olmuştur.

2023 yılı Şubat ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayı ithalatımız ise 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 22’si enerji ithalatı kaynaklıdır.”

PARİTE KAYNAKLI KAYIP 529,2 MİLYON DOLAR

Şubat ayında parite de ihracatta aşağı yönlü bir etki yarattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Geçen yılın aynı dönemine göre dış talebin nispeten zayıf seyri ve Euro-dolar paritesinin düşük gerçekleşmesi de ihracatımızı aşağı yönlü etkiledi. Parite sebebi ile ihracatımız 2023 Şubat’ta 529,2 milyon dolar daha az gerçekleşmiştir.” (DHA, SOZCU.COM.TR)

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