Dış ticaret açığında yeni rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ilk ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret açığı 2023 Ocak'ta 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ilk ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Muş, “İhracatımız, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirmiş ve en yüksek ocak ayı ihracat rakamlarına ulaşmıştır. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolara ulaşmıştır” dedi.

Muş, enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatın ocak ayında yıllık yüzde 21 artışla 33,7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Altın ithalatındaki yükseliş de bu artışta etkili oldu.

Dış ticaret açığı ise 2023 Ocak’ta 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

PARİTE KAYNAKLI KAYIP OCAKTA 500 MİLYON DOLAR

Paritenin dış ticaret rakamları üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü kaydeden Muş, “Ocak ayında parite etkisi nedeniyle yaklaşık 500 milyon dolar değerinde daha az ihracat gerçekleşmiştir” dedi.

AVRUPA KAYNAKLI KAYIPLAR KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE TELAFİ EDİLECEK

“Önümüzdeki dönemde küresel ekonomide zor bir dönem bizi beklemektedir” diyen Muş, “Özellikle en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa ekonomilerinde görülen zayıf talep, ihracatımız üzerinde risk oluşturmaktadır. Artan enerji fiyatları ile gelirleri ve dolayısıyla talepleri yükselen Körfez ülkelerinin mal ve hizmet tedariki konularında ilk tercihinin Türkiye olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

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