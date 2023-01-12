Dış ticaret haddi kasımda geriledi

TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 Kasım'da 81,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,8 puan azalarak, 2022 yılı Kasım'da 78,8'e geriledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Kasım’a ilişkin Dış Ticaret Endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 Kasım’da 81,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,8 puan azalarak, 2022 yılı Kasım’da 78,8’e geriledi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 9,8 ARTTI

ihracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. İhracat miktar endeksi ise kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi ise kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artarken, ithalat miktar endeksi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ekim ayında 151,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,9 azalarak, 2022 Kasım ayında 145,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Kasım ayında 157,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,8 azalarak, 2022 Kasım ayında 151,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ekim ayında 120,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,1 azalarak, 2022 Kasım ayında 118,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Kasım ayında 115,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,8 artarak, 2022 Kasım ayında 119,4 oldu.