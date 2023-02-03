DİSK-AR: Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 104,8

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, ocak ayında emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 90,5 oldu. En yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 104,8 olarak gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), dar gelirli vatandaşların maruz kaldığı gıda enflasyonunu açıkladı.

Buna göre, TÜİK’in gıda enflasyonu ocak ayında yüzde 71 iken emeklilerin gıda enflasyonunu yüzde 90,5 olarak hesaplandı.

Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 77,1; düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 91,5 olurken, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 104,8 olarak gerçekleşti.

2002’DE YÜZDE 29,7 İDİ, 2023’TE YÜZDE 57,68

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, “Böylece, en yoksul gelir grubu yüzde 114,9 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 57,3 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor” denildi.

Aralık 2002'de yüzde 29,7 olan enflasyon oranının Ocak 2023'te yüzde 57,68 olduğunun anımsatıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Böylece AKP hükümeti enflasyonu 28 puan artırdı.

2005’te 114 olan TÜFE, 2023'te 1.203'e yükseldi. 2005'te 112 olan gıda fiyatları endeksi ise 2023'te 1.628'e çıktı.

Böylece 2005'ten bu yana TÜFE 1.089 puan, gıda fiyatları endeksi 1.546 puan arttı. 2005'te yüzde 9,2 olan enflasyon oranı 2023'te yüzde 57,7 oldu. 2005'te yüzde 6,8 olan gıda enflasyonu ise 2023'te yüzde 71'e yükseldi.”

İlginizi Çekebilir Ne dedilerse tersi oluyor: Enflasyon hızlandı, açık rekor kırdı

İlginizi Çekebilir Fiyat sabitleme çağrısının ardından lokantalarda rekor enflasyon

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir TÜİK enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi

İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonu ocakta yüzde 86,46 oldu