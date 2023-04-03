DİSK-AR: En yoksulun gıda enflasyonu yüzde 100,2

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamaya göre, mart ayında en yoksul gelir grubu yüzde 100'den fazla gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 50'den düşük gıda enflasyonu hissetti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 50,51 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyonun farklı gelir gruplarının gerçeğini yansıtmadığını belirten DİSK-AR, TÜİK'in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonunu yeniden hesapladı.

GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA ENFLASYONU

Yapılan hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 67,9 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 86,5 oldu.

Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 73,8 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 87,5, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 100,2 olarak gerçekleşti. Dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 67,2 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 49,9 oldu.

Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 100 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 50 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koydu.

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