Doğalgaz ithalatı nisanda yüzde 2,1 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak yaklaşık 3 milyar 982 milyon metreküp oldu.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 284 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 698 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 4,9 azalırken LNG ithalatı ise yüzde 13,7 arttı.

Toplam doğalgaz ithalatı da bu dönemde yüzde 2,1 azalarak yaklaşık 3 milyar 982 milyon metreküp oldu.

Nisanda en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 722 milyon metreküple Rusya’dan yapılırken, bu ülkeyi 893 milyon metreküple Azerbaycan ve 866 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya’dan yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 8,5 azalırken, İran'dan yapılan ithalat yüzde 3,5, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 21,7 arttı.

KONUTLARIN TÜKETİMİ YÜZDE 32,1 AZALDI

Söz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 22,2 azalarak yaklaşık 3 milyar 966 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 20 düşüşle 931,9 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi ise yüzde 9,33 azalışla 610 milyon metreküpe geriledi.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 32,1 azalarak 1 milyar 580 milyon metreküp oldu.

DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye’de doğalgaz stok miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 226,8 artışla yaklaşık 4 milyar 336 milyon metreküpe yükseldi.

Doğalgaz stokunun 4 milyar 23 milyon metreküpü (yüzde 92,8) yer altı depolama tesislerinde, 312 milyon metreküpü (yüzde 7,2) LNG terminallerinde bulunuyor. (AA)

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