Doğalgaz piyasasında grev korkusu sürüyor: İşçiler sendikaya yetki verdi

Avustralya'da Chevron'un LNG tesislerindeki işçiler sendikaya gerektiğinde grev çağrısı yapması yönünde yetki verdi. Küresel LNG üretiminin önemli bir bölümünü oluşturan ülkede grevlerin yayılması doğalgaz piyasasında arz endişelerini artırdı.

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Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı Avustralya’da Chevron’un LNG tesislerinden birinde işçilerin sendikaya grev çağrısında bulunma yetkisi verme yönünde oy kullanmalarının ardından bu tesislerden yapılan arz kesintiye uğrayabilir.

Avustralya’nın batısındaki Gorgon ve Wheatstone tesisleri, Woodside Energy Group’un aynı bölgedeki LNG tesisleriyle birlikte küresel LNG arzının yaklaşık onda birini oluşturuyor.

SENDİKAYA YETKİ VERDİLER

Reuters tarafından görülen oylama sonuçlarına göre Wheatstone offshore platformundaki yaklaşık 37 işçi, grev çağrısı yönünde oy kullanarak Wheatstone’un başka bir birimi ve Gorgon tesisindeki işçilere katıldı.

Avustralya Denizcilik Sendikası ve Avustralya İşçi Sendikasını bir araya getiren Offshore Alliance’ın yarım saatten 12 saate kadar iş bırakmaya kadar uzanabilecek grev kararı alma yetkisi olacak.

Sendikaların grev karar vermeleri hâlinde Chevron’a yedi iş günü önceden bildirimde bulunmaları gerekiyor.

GREVLER YAYILIYOR

Chevron’un Gorgon LNG tesisinde ve Wheatstone’un ilave işleme tesisinde çalışan yaklaşık 450 işçinin yüzde 99’undan fazlası geçen hafta sendikaların gerektiğinde grev çağrısı yapmasına izin verilmesi yönünde oy kullanmıştı.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı ve Avustralya’nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Woodside Energy 24 Ağustos’ta North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) tesisinin offshore platformlarındaki işçileri temsil eden sendikalarla prensipte anlaşmıştı. (REUTERS)