Doğalgaz piyasasında sorunlar sürüyor: Avrupa’da kış zor geçebilir

Avrupa'nın gaz depoları dolu olsa da, Rusya'dan gaz akışı azalması nedeniyle kış için endişeler sürüyor. Avrupa'da kış kolay geçmeyebilir.

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Avrupa, Rusya’dan gaz akışının büyük ölçüde azaldığı ikinci kışa hassas bir arz-talep dengesi içerisinde giriyor.

Uzmanlara göre, Avrupa’da şartlar geçen kışa göre daha iyi durumda ancak hava koşulları, talebin düşürülmesi, küresel gaz piyasasındaki gelişmeler, kıtada bu kış gaz tedarik güvenliği ve fiyatlar açısından belirleyici olacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya’dan gaz alımını kademeli olarak azaltmaya çalışırken, Rusya yaptırımlara karşılık olarak kıtaya gaz akışını büyük ölçüde kesti. Arz-talep dengesinin bozulmasıyla, Avrupa’da gaz fiyatları rekor seviyeye çıktı, tedarik güvenliğinin sağlanması için birçok ülke, talebi düşürmeye yönelik önlemleri uygulamaya koydu.

LNG İTHALATI REKOR KIRDI

Avrupa, Rus gazının açığını kapatmak için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını geçen yıl 2021’e göre yüzde 60 artırarak rekor kırdı.

Bu kış öncesi arz güvenliğini sağlamak için gaz depolarını 1 Kasım 2023’e kadar yüzde 90 doluluğa ulaştırmaya hedefleyen AB ülkeleri, söz konusu doluluk oranlarına hedeflenen tarihten iki ay öncesinde ulaştı.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, AB’nin gaz depolarında şu anda doluluk oranı yüzde 96 seviyesinde. Bu oran 112 milyar metreküp gaza karşılık geliyor. AB üyesi 27 ülkenin 18’inde bulunan bu tesislerde toplamda 116 milyar metreküp gaz depolanabiliyor.

Depolardaki doluluk oranları rekor seviyede olmasına rağmen, Avrupa’ya Rus gaz akışının büyük ölçüde kesilmesi, kıtanın gaz talebini en az yüzde 15 düşürmeye yönelik tedbirleri sürdürmesini ve küresel piyasalardan LNG tedarikine devam etmesini zorunlu hale getiriyor.

YÜZDE 85 AZALDI

Uzmanlara göre, talep ve LNG tedarikine yönelik gelişmelerin yanı sıra, hava şartları da Avrupa gaz piyasalarında belirleyici rol oynayacak.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Petrol ve Gaz Kıdemli Direktörü Dmitry Marinchenko, savaş başlamadan önce Rusya’nın Avrupa gaz pazarındaki payının sürekli olarak yüzde 30’un üzerinde olduğunu söyledi.

AB’nin 2019’da Rusya’dan günlük gaz tedarikinin 523 milyon metreküp seviyesinde olduğu bilgisini paylaşan Marinchenko, “Bu rakam 2021’de günlük 413 milyon metreküp, 2022’de 186 milyon metreküp oldu. Bu yıl ise Avrupa’nın Rusya’dan boru hattıyla gaz ithalatı, günde ortalama sadece 75 milyon metreküp. Yıllık bazda ise Avrupa’nın Rusya’dan gaz ithalatı 2023 için 27 milyar metreküp seviyesinde, bir başka deyişle toplamın yüzde 7’si olabilir” dedi.

GEÇEN YILA GÖRE İYİ DURUMDA

Düşünce kuruluşu Bruegel’in Enerji ve İklim Danışmanı Ben McWilliams ise AB’nin gaz tedarikinde geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduğunu dile getirdi.

AB’nin gaz depolarındaki doluluğun yüksek olduğunu kaydeden McWilliams, “Talep azaltımı yüzde 15 civarında devam ediyor, daha fazla güneş, rüzgar ve ısı pompası kullanılıyor ve AB’nin LNG ithalat kapasitesi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek. AB gaz dengelerine yönelik riskler 12 ay öncesiyle kıyaslanamayacak düzeyde ancak fiyatlar kriz öncesi seviyelerin yaklaşık 2-3 kat üzerinde seyrediyor ve piyasaların hala stres altında olduğu açık. Kriz sona ermedi ancak yeni bir aşamaya geçiyor” dedi.

McWilliams, Avrupa için bu kışa yönelik başlıca zorluğun, gaz talebini düşürmeye devam etmek olduğuna işaret etti. (AA)