Doğu Akdeniz’de yeni doğalgaz keşfedildi
Eni ve Chevron, Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki sahasında doğalgaz keşfetti.
İtalyan enerji grubu Eni ile ABD’li enerji devi Chevron, dün Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki bir sahasında doğalgaz keşfettiğini açıkladı.
Keşfin yapıldığı Nargis-1 kuyusu, Mısır’ın 1800 kilometre karelik Nargis deniz sahasında yer alırken, sahayı Chevron işletiyor. Chevron’un yüzde 45 payı bulunan Nargis sahasının yüzde 45’i Eni’ye, yüzde 10’u da Mısırlı Tharwa Petroleum Company’e ait.
Mısır’ın kamu doğalgaz şirketi EGAS, kuyudaki doğalgaz miktarının değerlendirildiğini, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde üretimin başlaması için Chevron ve ortakları ile çalışacaklarını belirtti. (REUTERS)