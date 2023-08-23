Dolar/TL zirvede, gözler faiz kararı ve KKM’de

Dolar/TL 27,20 zirvesinde. Piyasalar yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında verilecek faiz kararını beklerken KKM adımlarının etkileri izleniyor.

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Dolar/TL 27,20 zirvesinde nispeten yatay bir seyir izlerken, piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi kur korumalı mevduatı (KKM) azalmayı amaçlayan adımlarının etkileri izleniyor.

TCMB beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışının ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla alacağı faiz kararını yarın saat 14.00’te açıklayacak.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Anketin medyanı 250 baz puan artış ile yüzde 20 seviyesinde. Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

KKM KARARI

TCMB 125 milyar dolara yaklaşan KKM hesaplarının TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek KKM’nin azaltılmasını amaçlayan ilk adımını hafta sonu attı. Bankacılara göre bu karar faiz artışlarının sınırlı kalmaya devam edeceğinin de göstergesi.

TCMB yeni adımlarına yönelik Pazartesi günü bankaların eleştirilerini dinlediği bir toplantı da gerçekleştirdi. TCMB toplantıda bankalara “zorlukların farkında” olduklarını ancak düzenlemelerin sağlıklı aktarım mekanizması için “gerekli” olduğu mesajı verdi.

KKM’nin bugün için hala en cazip ürün olduğunu, müşterilerine KKM önermeye devam edeceklerini söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise dün katıldığı BloombergHT yayınında, “Bize verilen hedefler doğrultusunda onları ikna etmemiz mümkün değil. Dövizinden dönerek KKM’ye geçenlere ‘vadeli TL hesabına geç’ diye bir telkinimiz olmayacak” dedi.

Bankacılar TCMB kararlarının ilk etapta TL ile açılan KKM’ye doğrudan odaklandığına dikkat çekiyor. Bankacılar KKM’nin yaklaşık yüzde 20’sinin TL ile açılan hesaplar, yüzde 80’inin ise döviz ile açılanların oluşturduğunu hesaplıyor. KKM’de bu düzenlemelerle yılsonunda öngörülen yüzde 15 düşüş ise KKM’den çıkışın yıllar içinde gerçekleşecek bir süreç olacağını kanıtlıyor.

Bugün iç veri gündeminde ağustos ayı tüketici güven endeksi yer alıyor. Ekonomi yönetimi önümüzdeki ay açıklanması planlanan orta vadeli programa ilişkin istişare görüşmelerini sürdürüyor.

KURDA YENİ ZİRVE

Dolar/TL 27,2150 ile yeni zirvesine yükselerek güne başladı. Kur yaklaşık bir ay 27 seviyesinde yatay seyir izledikten sonra son günlerde 27’den 27,20 üzerine yükseldi. TL’nin yılbaşından beri dolar karşısındaki değer kaybı bu sabah yüzde 31,22 seviyesinde bulunuyor.

KKM’nin ağustostaki rekor dönüşleri piyasalarda takip edilmeye devam ediyor. Bu ay KKM’deki 50 milyar dolar dönüş ile ihracatçıların ithalat kaynaklı döviz ihtiyacı TCMB rezervlerini baskılayan ana unsurlar.

Bankacıların hesaplamalarına göre perşembe günü açıklanacak veriler geçen hafta toplam rezervlerin 0,8 ila 1 milyar dolar arasında artacağını, net rezervlerin ise yatay ya da 200 milyon dolar azalacağı yönünde.

KÜRESEL PİYASALAR

Yatırımcılar teknoloji sektörünün büyük değerlemeye sahip şirketlerinin tahvil getirilerindeki keskin sıçrayışa dayanıp dayanamayacağını görmek için sektörün başlıca şirketlerinden Nvidia’nın bugün açıklayacağı bilançosunu bekliyor.

Wall Street dün 16 yılın zirvesine yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle geriledi.

Yatırımcılar para politikasında izlenecek yola ilişkin ipuçları edinmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta katılacağı Jackson Hole konferansındaki açıklamalarını bekliyor. Dolar konferans öncesi iki ayın zirvesine yakın seyrediyor. (REUTERS)

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