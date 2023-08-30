Dolu yağışı 30 ton karpuzu parçaladı

Muğla’nın Milas ilçesinde üç gün önceki sağanak yağış ile birlikte 15 dakika süren ani dolu yağışının karpuz tarlalarına zarar verdiği ortaya çıktı. Tarlalardaki tonlarca karpuz zarar gördü.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesinde üç gün önce aniden bastıran sağanak yağış ve dolu nedeniyle, tarlalarda henüz hasat edilmeyen tonlarca karpuz zarar gördü.

İlçeye bağlı kırsal Köşk Mahallesi’nde yaşayan Rıfat Günay'ın 4 dönümde ekili olan karpuzlarına da dolu zarar verdi.

30 ton karpuzunun dolu nedeniyle parçalandığını söyleyen çiftçi Rıfat Günay, “Dolu yağışı bir tek sağlam karpuz bırakmadı. Tüm emeklerim boşa gitti. Milas İlçe Tarım Müdürlüğü gelip tarlamda inceleme yaptı ama hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. 250-300 bin TL zararım var. Tüm emeğim ve kazancım bir akşamda yok oldu. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Milas ovasındaki diğer karpuz üreticilerinin de zarar tespiti yaptırmaya başladığı ve yardım beklediği belirtildi.