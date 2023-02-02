Domates fiyatı yıllık, sebze 2 yıllık, meyve 8 yıllık rekoru kırdı

Antalya Ticaret Borsası Sebze ve Meyve Endeksi’ni açıkladı. Ocak ayında yıllık fiyat endekslerindeki değişimler, meyve için 8 yılın rekoru olurken, domates için geçen yıldan sonra en yüksek, sebze için ise 2019 ve 2021 yıllarından sonra en yüksek rakamlar yansıdı.

İsmail AKIN

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Ocak ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde -4.84, sebzede yüzde -1.92 azalırken, meyvede yüzde 5.96 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde –19.47, sebzede yüzde -6.09 ve meyvede ise yüzde -7.95 azaldı.

Ocak ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 8 yılın ortalamalarında gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler, meyve için 8 yılın rekoru olurken, domates için geçen yıldan sonra en yüksek, sebze için ise 2019 ve 2021 yıllarından sonra en yüksek rakamlar yansıdı.

DOMATES MİKTARDA YÜZDE 4.84 AZALIRKEN FİYATTA YÜZDE 20.78 ARTTI

Ocak ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 138.50 oldu. Miktardaki yüzde -19.47'lik azalış, fiyattaki yüksek artışın temel nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 92.72 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde -6.09 azalması bu fiyat artışında önemli rol oynadı.

Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 129.40 ile rekor düzeyde gerçekleşirken, meyvedeki yıllık işlem miktar azalışının yüzde -7.95 olması bu artışta rol oynadı. Ocak ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için miktarda ve fiyatta son 5 yılın ortalamasında seyretti.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde -4.84 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 20.78 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde -1.92'lik azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 33.64 arttı. Son 5 yılın Ocak ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde ortalama üstü iyileşme, fiyat endeksinde ise ortalama civarında gerçekleşme yaşandı.

MEYVE MİKTAR VE FİYAT ENDEKSLERİNDE ORTALAMA DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 5.96 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 2.95 arttı. Son 5 yılın Ocak ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalama düzeyde gerçekleşti.

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