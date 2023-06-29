Döviz rekor kırarken güvenli liman altın uçtu

Gram altın 6 ayda yüzde 47 yükselişle dolar, Euro ve sterlini solladı.

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Türk Lirası günden güne erirken, gram altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın, altının ons fiyatındaki yatay seyrine rağmen dolar kurundaki sert yükselişin etkisiyle yeni tarihi zirvesini gördü. Kurban Bayramı tatiline 1.621 liraya ulaşan yeni zirvesi ile giren gram atın yıl başından bu yana yüzde 47 yükselişle, dolar, Euro ve sterlini geride bıraktı.

500 TL'LİK KAZANÇ

2022 yılını 1.100 liradan kapatan gram altın, 6 ayda 500 lira prim yapmış oldu. Döviz kurları da yılın ilk 6 ayını zirvede tamamladı. Yılbaşından bu yana dolar TL karşısında yüzde 39, Euro yüzde 43, sterlin ise yüzde 46 oranında yükseliş gösterdi. Dolar bu hafta itibarıyla 26.12 TL, Euro 28.89 TL, sterlin 33.40 TL ile rekor tezeledi. Dolarda özellikle 26 TL seviyesi üzerindeki olası kalıcılık, gram altının yükseliş trendini desteklerken, ons altın tarafında fiyatlamalar kısa vadede ABD'de faiz artırımına yönelik açıklamalara daha duyarlı olması sebebi

ile belirleyici rol oynuyor.

Ons altında şahin Powell etkisi

Son zamanların en düşük seviyesinde seyreden ons altın yeni haftaya 1.922 dolar seviyesinde başlamıştı. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım döngüsüne devam edileceğine yönelik beklentileri pekiştirecek şahin tonlu açıklamaları ile ons altın 1.903 dolara kadar geriledi.