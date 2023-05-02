Dövize baskı üretimi yurt dışına kaçırıyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Türkiye’de döviz baskısı böyle giderse yurt dışındaki tüketimi yurt dışından tedarik etme zorunluluğu hasıl oluyor" dedi.

Sayime BAŞÇI

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Yaklaşık 1.5 yıldır döviz kurlarını belli bir seviyede tutmaya yönelik devam eden baskıcı politikalar, özellikle ihracata dönük üretimi Türkiye'den kaçırmaya başladı. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında belli bir seviyede tutulan kurun rekabeti zorladığını ve ihracatçının gelirlerini azalttığını belirten LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Türkiye'de döviz baskısı böyle giderse yurt dışındaki tüketimi yurt dışından tedarik etme zorunluluğu hasıl oluyor.

KUR 25 TL OLMALI

Rusya'da satacağımız ürünü ya Bangladeş'te, Myanmar ya da Afrika'nın başka ülkelerinde üretip oraya gönderme durumunda kalıyoruz. Çünkü rakiplerimiz de onu yapıyor. Gelişmeler bunu gerektiriyor” diye konuştu.Uludağ Zirvesi'nde sektördeki gelişmelere yönelik sorularımızı yanıtlayan Küçük, asgari ücretin yüzde 100, enerjinin yüzde 200 arttığını belirterek, pamuk ve kimyasal maddeler gibi diğer girdi maliyetlerinde büyük artış yaşandığını aktardı. Enflasyon artışı ile döviz artışı aynı oranda gitmediği durumda perakende ve hazır giyim sektörünün rekabet etme şansını kaybettiğini aktaran Küçük, “Üretim gücü, hükümetlerin alacağı politikaya bağlı. Gelecek hükümetin bu konudaki politikası ne olur bilemiyoruz ama olması gereken enflasyon kadar kurun da aynı oranda artması, at başı gitmesi. Şu anda dövizin olması gereken seviyesi 23-25 arasında bir yer. Bizim ihracatçılar da bunu öngörüyor” dedi.

Kışlık ürünler yüzde 30 zamlı

Sektörde kışlık ürünlerin üretimine geçildiğini kaydeden Vahap Küçük, kışlıklarda fiyat artışının enflasyonun altında kalacağını ürünlerin yüzde 20-30'luk zamlarla vitrinlere geleceğini dile getirdi. Küçük, üretimde özellikle iplikteki vergi uygulamasının da ihracatçıyı zaafa uğrattığını dile getirdi. Geçen yılı 3 milyar dolar ciro ile kapattıklarını açıklayan Küçük bu yıl ise yarısı yurt dışı mağazalardan olmak üzere 5 milyar dolarlık ciro hedeflediklerini belirtti.