Dubaili şirket İzmit’teki Evyapport’a da talip oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Yarımca Limanı'nı işleten Dubai merkezli DP World, şimdi de İzmit Körfezi'ndeki Evyapport'u satın almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Sozcu.com.tr

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Dubai merkezli DP World, İzmit Korfezi’ndeki Evyap Limanı’nı (Evyapport) satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, DP World Limited'in yüzde 100 iştiraki olan DP World FZE, Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş.'nin belirli hisselerini ve tek kontrolünü devralmak üzere başvurdu.

Türkiye’nin 4. büyük özel limanı unvanına sahip Evyapport, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Duru, Arko Men, Arko Nem, Evy Baby, Fax ve Activex markalarla tanınan Evyap Grubu tarafından 2004’te kurulmuştu.

2016’DA YARIMCA LİMANI’NI AÇMIŞLARDI

Evyapport’a talip olan DP World, Türkiye’de Yarımca Limanı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

DP World Yarımca Limanı'nın 2016 Mayıs’taki resmi açılışına dönemine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve DP World Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sultan Ahmed Bin Sulayem katılmış; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açılışa video konferans ile katılmıştı.

YARIMCA ARAZİSİNİ 2005’TE ERDEMİR’DEN SATIN ALMIŞLARDI

Öte yandan, Dubai merkezli liman işletmecisi DP World, 2005’te yeni bir konteyner terminali inşa etmek üzere, Yarımca liman arazisinin Erdemir'den satın alınması ve devir işlemlerini tamamlamıştı.

O dönem DP World'den yapılan açıklamada, Yarımca'da bir terminal inşa edileceği belirtilmişti ve araziyi Erdemir'den net 105 milyon dolar fiyat karşılığında nakit olarak satın alındığı ifade edilmişti.