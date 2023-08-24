Duble MTV’ye kritik dava uyarısı

Çifte MTV’ye itiraz için süre 7 Eylül’de doluyor. Bu tarihe kadar dava açmayanlar Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı gelse de ödedikleri vergiyi geri alamayacak.

Erdoğan SÜZER

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AKP iktidarının kaynak bulmak için vatandaşın sırtına yüklediği ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için kritik dava uyarısı geldi. Ek MTV'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle CHP Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. AYM 2003 yılındaki gibi ek MTV'yi iptal ederse vergi ortadan kalkacak. Ancak para iadesi bütün araç sahiplerine değil, sadece yasal süre içinde dava açmış olanlara yapılacak. Dolayısıyla milyonlarca vatandaş MTV'yi ödediğiyle kalacak. Dava açma süresi ise 7 Eylül'de doluyor.

SON TARİH 7 EYLÜL

25 milyonu aşkın araç sahibine ek yük bindiren düzenlemeyi değerlendiren Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, vergi davalarındaki kritik ayrıntı konusunda vatandaşları uyardı. Vergi iade davalarının diğer alanlardan farklı olduğuna dikkat çeken Gündoğan, ek MTV'ye dava açma süresinin 1 ayla sınırlı olduğunu, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren ve 15 Ağustos'ta sona ermesi gereken sürenin adli tatil nedeniyle 7 Eylül'e kadar otomatik uzadığını bildirdi.

Ek MTV'nin ileride Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi halinde para iadesinin sadece 7 Eylül'e kadar dava açanlara yapılacağını, ödemede bulunup dava açmamış olanlara ise iade yapılmayacağına dikkat çeken Gündoğan, “Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için ek MTV iptal edilse dahi iade için vatandaşlara hak doğurmuyor. Vergi iadesi de yasa gereği sadece dava açanlara yapılıyor ” dedi.

Gündoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 2003 yılında benzer bir ek MTV yasasını Anayasa'ya aykırı bulup iptal ettiğini, bugün aynı gerekçelerle yeni yasanın da iptal edilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Yürütme durursa sorun çözülür

Avukat Ali Erdem Gündoğan, Anayasa Mahkemesi'nin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle yasanın yürütmesini durdurmasının daha yerinde olacağını belirterek, “Yürütme durdurulursa milyonlarca vatandaşın hak kaybı ve iade karmaşası ortadan kalkar” dedi. Gündoğan, ileride olası bir iptal kararı verilmesi durumunda TBMM'den dava açma şartı olmaksızın herkese iade yapılacağı yönünde yeni bir yasa çıkarılması halinde de mağduriyetlerin önleneceğini söyledi.