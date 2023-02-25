Dul ve yetim aylığı kimlere verilir, ne kadar sürede bağlanır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşini veya ebeveynlerinden biri kaybetmiş kişiler için ayırdığı fon ile zor durumdaki vatandaşlara dul ve yetim maaşı bağlanıyor. Halk arasında ölüm maaşı olarak da bilinen dul ve yetim maaşı ile yakınlarını kaybeden ve hayatlarını idame ettirmeye çalışan kişilere maddi destek sağlanıyor.

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T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen dul ve yetim aylığı kimlere verilir? Dul ve yetim maaşı ne kadar sürede bağlanır? İnternette sıkça aranan dul ve yetim aylığı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırladığımız haberde aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz…

DUL VE YETİM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır. Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. Aynı şekilde çocuklarda da yetim maaşı verilirken cinsiyet gözetilmez.

Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. Dul maaşı için Medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir. Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.

Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?

Dul ve yetim aylığı için aranan şartları karşılıyorsanız, gerekli yerlere başvuruda bulunursunuz. Yapılan başvurular sonrası aylık almaya hak kazandığınız takdirde sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında maaş ödemesi yapılır. Eğer sigortalının prim borcu varsa, borcun tamamını ödenmesi gerekmektedir.