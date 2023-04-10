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Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini yükseltti

Dünya Bankası, 2023 küresel ekonomik büyüme tahminini ocak ayında yapılan yüzde 1.7'lik tahminden yüzde 2'ye çıkardı.

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Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini yükseltti

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, bankanın 2023 küresel ekonomik büyüme tahminini ocak ayında yapılan yüzde 1.7’lik tahminden yüzde 2’ye çıkardığını açıkladı.

Malpass, 2022’deki güçlü büyümenin ardından olması beklenen yavaşlamanın gelişmekte olan ülkelerde borçlanmaya yönelik sorunları arttıracağını ekledi.

‘BEKLENENDEN DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ’

Malpass, Çin’in corona virüsü tecrit kısıtlamalarının ardından beklenenden daha hızlı toparlaması sayesinde küresel büyüme tahmininin yükseltildiğini ve Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5.1 büyümesinin beklendiğini ifade ederek, ABD’nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ekonomilerin ocak ayında tahmin edilenden daha iyi performans gösterdiklerini ekledi. (REUTERS)

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