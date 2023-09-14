Dünya Bankası Türkiye direktörü: Daha yapılacak çok şey var

Dünya Bankası Direktörü Lopez, Türkiye'ye sağlanacak 18 milyar dolarlık finansman hakkında konuştu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lopez, "Ekonomi politikaları doğru yönde ancak daha yapılacak çok şey var" dedi.

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Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’ye sağlanması planlanan yeni finansmanla ilgili konuştu ve Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Lopez, Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, Türkiye’nin ekonomi politikalarının doğru yönde olduğunu ancak daha yapılacak çok şey olduğunu söyledi.

Lopez, “Para politikasındaki sıkılaştırma, makro ihtiyati önlemlerin kaldırılması ve mali düzenlemeler umut verici” dedi.

6 MİLYAR DOLAR KAMUYA, GERİ KALAN ÖZEL SEKTÖRE

Lopez ayrıca Dünya Bankası’nın Türkiye’ye önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar dolar finansman sağlayacağını da açıkladı. Lopez bu finansmanın 6 milyar doları kamuya, 12 milyar doları ise özel sektöre aktarılacağını söyledi.

Lopez ayrıca Türkiye ekonomisi için en büyük zorlukların kısa vadede birçok politikanın kalibrasyonu ve uzun vadede verimlilik olduğunu ifade etti.

Deprem için Türkiye’ye bugüne kadar 3 milyar dolara yakın finansman sağladıklarını da hatırlatan Lopez, kamuya sağlanacak 6 milyar dolar finansman kapsamında Eximbank’a verilen garantinin artırılmasına çalışıldığını da belirtti. (REUTERS)

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