Dünya Bankası’ndan 895,7 milyon Euro’luk kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon Euro olan kredi anlaşması imzaladık" dedi. Şimşek, bu kredilerin 570,75 milyon Euro'sunun tahsisli, 325 milyon Euro'snunu ise Hazine garantili olduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi gördüklerini belirterek, “Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon Euro olan kredi anlaşması imzaladık” dedi.

Şimşek, cari açık ve dışa bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji yatırımlarının ve üretimde verimliliğin önem taşıdığını, yeni yatırımlar konusunda ihtiyaç duyulan finansmana yönelik de Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Orta Vadeli Program’da (OVP) özellikle “yeşil dönüşüme” özel başlık açtıklarını ve kamu yatırımlarında bu projeleri önceliklendirdiklerini hatırlatan Şimşek, yurt dışı temaslarında da finansman kaynakları oluşturabilecek kişi ve kurumlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

BANKADAN SAĞLANAN FİNANSMAN 3,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Dünya Bankası’nın Türkiye’ye 35 milyar dolarlık destek vermesini planladığını anımsatan Şimşek, söz konusu kaynağın deprem bölgesinin rehabilitasyonu ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere reel sektörün yeni yatırımlarında kullanılabileceğini ifade etti.

Şimşek, bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak “Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi” kapsamında Dünya Bankasından 500 milyon Euro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmaları imzaladıklarını bildirdi.

Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak “Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi” için de Dünya Bankasından 395,75 milyon Eurotutarında finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

570,75 MİLYON EURO’SU TAHSİSLİ, 325 MİLYONU HAZİNE GARANTİLİ

“Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi görüyoruz. Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon Euro olan kredi anlaşması imzaladık.

Bu kredilerin 570,75 milyon Euro’su tahsisli, 325 milyon Euro’su ise Hazine garantili. Dünya Bankası Türkiye için 35 milyar dolarlık mali paket sağlayacağını açıklamıştı. Bankadan gelen finansman tutarı imzaladığımız yeni anlaşmalarla şu an yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştı.” (AA)