Dünya Bankası’ndan Asya uyarısı: Son 50 yılın en kötü ekonomik görünümü…

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ülkelere yönelik büyüme tahminini, Çin'deki ve küresel talepteki durgunluğu gerekçe göstererek düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası, Çin’in gelecek yılki büyümesine ilişkin tahminini düşürerek ABD’nin korumacılığı ve artan borç seviyelerinin ekonomik sorunlar doğurması nedeniyle Doğu Asya’nın gelişmekte olan ekonomilerinin son elli yılın en düşük büyüme oranlarından birine hazırlandığını belirtti.

Tahminler, bölgenin corona virüsü pandemisi, Asya mali krizi ve 1970’lerdeki küresel petrol şoku gibi olağanüstü olaylar hariç tutulduğunda, 1960’ların sonlarından bu yana en yavaş büyüme hızına ulaşacağını gösterdi.

DÜNYA BANKASI BÜYÜME TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Bankanın 2024 yılına ilişkin daha karamsar tahminleri, Çin’deki yavaşlama ve bunun Asya’ya nasıl yansıyacağına ilişkin artan endişelerin altını çizdi.

Çin, 2023 yılı için büyüme hedefini on yıllardır görülmemiş düşüklükte bir oranla (yüzde 5) sınırladı. Ülkeye ilişkin bir dizi zayıf göstergeye atıfta bulunan Dünya Bankası ise Çin’in 2024 yılında yüzde 4,4 büyümesini beklediğini açıkladı.

Banka ayrıca Çin’in de içinde bulunduğu Doğu Asya ve Pasifik’teki gelişmekte olan ekonomiler için 2024 yılı gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahminini yüzde 4,8’den yüzde 4,5’e düşürdü.

Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik Baş Ekonomisti Aaditya Mattoo, “Ticaret ve üretim yatırımları sayesinde gelişen bir bölgede büyümenin bir sonraki büyük anahtarı, dijital devrimden yararlanmak için hizmet sektörlerinde reform yapmaktan geçecek” dedi.

ABD’DEKİ KORUMACI YASALAR OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kötüleşen tahminler, sadece Çin’in değil bölgenin büyük bir kısmının Enflasyon Azaltma Yasası ve Çip Yasası kapsamındaki yeni ABD sanayi ve ticaret politikalarından etkilenmeye başladığını da gösterdi. Yasadan etkilenen ürünlerin ABD’ye ihracatı düştü.

Dünya Bankası’na göre, Joe Biden’ın korumacı politikalarının yürürlüğe girmesinin ardından Çin’den ve Endonezya, Vietnam, Filipinler, Malezya ve Tayland gibi güneydoğu Asya ülkelerinden yapılan elektronik ve makine ihracatı da azaldı.