Dünya Bankası’ndan depremzede KOBİ’lere 450 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası depremden etkilenen KOBİ'lere yönelik Türkiye’ye sağlanacak 450 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası’nın deprem bölgesindeki KOBİ’lere yönelik 450 milyon dolar finansmanı onayladığını söyledi.

Kacır gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili kaynağın KOSGEB aracılığıyla sıfır faizli olarak üç yıla kadar vadeli ve üçüncü yılda geri ödemeli olacağını ifade etti.

Japan International Cooperation Agency (JICA) finansmanı için de görüşmelerin devam ettiğini belirten Kacır bu finansmanın da bir ay içinde tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Kacır’ın verdiği bilgilere göre söz konusu finansman, depremlerin ardından KOBİ’lerin kapanmasını önlemek ve istihdamı sürdürmeye yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. (REUTERS)

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