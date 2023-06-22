Dünya Bankası’ndan felaketlerden etkilenen ülkelerin kredi ödemelerine ilişkin karar

Dünya Bankası felaketlerden etkilenen ülkelerin bankaya yapacakları kredi geri ödemelerine ara vermelerine izin verecek.

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Dünya Bankası felaketlerden etkilenen ülkelerin bankaya yapacakları kredi geri ödemelerine ara vermelerine izin verecek.

Financial Times’da yer alan habere göre, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, kredi ödemelerine ara verilmesi ve yeni kredilere afet sigortası eklenmesi gibi önlemleri bugün Paris’te yapacağı konuşmada açıklayacak.

FT’nin haberine göre Dünya Bankası aynı zamanda bir kriz durumunda, ülkelerin aldıkları kredilerin bir kısmını acil duruma müdahale için “hızla başka alana yönlendirmesine” izin verecek.

BUGÜN VE YARIN ZİRVE DÜZENLENECEK

Dünya Bankası Reuters’ın sorularına yanıt vermedi.

Düşük gelirli ülkelerin borç yükümlülüğünü azaltacak ve iklim değişikliği ile mücadelenin finansmanına daha fazla kaynak ayıracak bir çerçeve oluşturmak için Paris’te bugün ve yarın düzenlenecek zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliği yapacak. (REUTERS)