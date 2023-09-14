Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden resesyon uyarısı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock ve Amundi, Fed'in sıkılaştırma hamlelerinin ekonomiyi yavaşlatacağını ve resesyona yol açacağı konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketleri BlackRock ve Amundi, ABD’de resesyon riskinin arttığı konusunda uyardı. Piyasada son günlerde, ‘Fed’in sıkılaştırma hamlelerinin ekonomiye büyük zarar vermeyeceği’ görüşünün artmasına rağmen şirketlerden gelen resesyon uyarısı dikkat çekti.

BlackRock ve Amundi’nin üst düzey fon yöneticileri, Fed’in agresif parasal sıkılaştırması karşısında ABD ekonomisinin büyük ölçüde dirençli göründüğünü, ancak işgücü piyasasında çatlakların ortaya çıktığını söyledi.

DURGUNLUK UYARISI

Financial Times’a konuşan yöneticilerin uyarıları, piyasanın büyük kısmının Fed'den yumuşak iniş beklediği bir dönemde geldi. 2,1 trilyon dolarlık varlık yöneten Amundi’nin yatırım sorumlusu Vincent Mortier, “Bizim için durgunluk olasılığı çok yüksek. Asıl soru durgunluğun ne kadar derin ve ne kadar uzun olduğudur” dedi.

Daha çok ABD’deki dinamiklerden endişe duyduklarını söyleyen Mortier, daralmanın bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında gerçekleşmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

9,4 trilyon dolarlık varlık yöneten BlackRock’un küresel sabit gelirden sorumlu baş yatırım yetkilisi Rick Rieder ise son haftalarda ABD ekonomisinin durumu hakkında daha karamsar hale geldiğini söyledi.

Rieder, ülkenin ciddi bir durgunluktan kaçınacağını düşündüğünü ancak yavaşlamanın çoktan başladığını söyledi.

Rieder, “Ekonomi konusunda oldukça heyecanlıydık. Ama şimdi bazı somut yavaşlama işaretleri gördüğümüzü düşünüyorum. Resesyonun silinebileceğini sanmıyorum” dedi.

İŞSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER

Mortier ve Rieder, yavaşlamanın kanıtı olarak işgücü piyasasında yakın zamanda yaşanan sorunlara işaret etti. İşsizlik ağustosta ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde gerçekleşerek yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükselmişti.

Rieder, “İlk kez işgücünde gözle görülür bir gevşeklik var” dedi. Mortier ise daha zayıf bir iş piyasasının tüketici talebini olumsuz etkileyeceğini ve bunun kazançlar üzerinde baskı oluşturacağını söyledi.

Reider son olarak Fed faizleri ile ilgili tahminlerini açıkladı. Daha fazla faiz artırımı olasılığının azaldığını belirten Rieder, “Artık Fed, tamamen bitirmemiş olsa bile, buna çok yakın” dedi.