Dünyanın tüm elitleri bir araya geliyor: İşte Davos’un gündemleri

Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'nda ekonomi, enerji ve Covid-19 salgınının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı krizler görüşülecek. Zirvede liderlere "sorunları birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme" çağrısı yapılacak

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Bu yıl “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği” temasıyla 53’üncüsü düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) liderlere “dünyanın karşı karşıya olduğu krizleri birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme” çağrısı yapılacak.

İsviçre’nin Davos kasabasında yarın başlayıp 20 Ocak’a kadar sürecek olan, birçok ülkenin ve uluslararası organizasyonun lideri ile iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı forum, 130 ülkeden 50’si devlet/hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700’den fazla katılımcıyı bir araya getirecek.

WEF’ten yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere çok sayıda devlet başkanı ve yetkili katılacak.

ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerden foruma lider seviyesinde katılım gerçekleştirilmeyecek. Türkiye’den de zirveye resmi bir katılım öngörülmüyor. Bu yıl iş dünyasından en fazla temsilcinin iştirakiyle gerçekleştirilecek WEF’te yaklaşık 700 farklı organizasyondan 1500’den fazla lider yer almak için başvuruda bulundu.

Forum kapsamında ekonomi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, Kovid-19 salgını, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve uluslararası kriz konuları oturumlarda öne çıkacak.

Oturum başlıklarının arasında “mevcut enerji ve gıda krizlerini yeni bir enerji, iklim sistemi bağlamında ele alma”, “yatırım, ticaret ve altyapı sistemiyle ilişkili mevcut yüksek enflasyon”, “özel sektör inovasyonu ve direnci için öncü teknolojilerden yararlanmaya yönelik yeni bir sistem”, “yeni bir iş ve beceri sistemi bağlamında mevcut sosyal güvenlik açıkları”, “çok kutuplu bir dünyada yeni bir diyalog ve işbirliği sistemi çerçevesinde mevcut jeopolitik riskler” bulunuyor.

İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Dünyanın birçok farklı bölgesinde değişik alanlarda sorunların yaşandığı dönemde gerçekleştirilecek forumda dünya liderlerine daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir dünya zemini için krizleri ve koordineli eylem fırsatlarını birlikte ele alma çağrısı yapılacak.

53. WEF Zirvesi, dünyanın karşı karşıya olduğu acil sorunların üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu-özel işbirliğine odaklanacak. Programa katılan siyasetçilerin, iş dünyasından temsilcilerin yeni ve kapsayıcı fikirlerden faydalanmaları öngörülüyor.

WEF Başkanı Klaus Schwab, yaptığı açıklamada, küresel ve ulusal düzeyde artan bir parçalanmaya sebep olan politik, ekonomik ve sosyal güçlüklere tanıklık ettiklerini belirtti.

Schwab, “Bu güven erozyonunun nedenlerini ele almak için hükümet ile iş sektörleri arasındaki ilişkileri güçlendirerek güçlü ve kalıcı toparlanma noktasında gerekli koşulları oluşturmamız gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik kalkınmanın daha esnek ve sürdürülebilir olması açısından kimsenin geride bırakılmaması gerektiği de kabul edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

WEF Genel Müdürü Mirek Dusek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada zirvenin bu yıl zorlu bir ekonomik görünüm döneminde yapılacağına işaret ederek, dünyanın şu anda birbiriyle ilişkili nedenlere bağlı olarak çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını söylemişti.

Dusek, bu sorunlar için kullanılacak doğru kelimenin “geçiş” olduğunu kaydetmişti. Mevcut krizlerin belirli bir ülke veya bölgeye mahsus olmadığını, daha önce görülmemiş şekilde dünyayı etkilediğini ifade eden Dusek, hükümet politikalarının, küresel çapta ve işbirliğine dayalı şekilde oluşturulması gerektiğini belirtmişti.

PROTESTOLAR BEKLENİYOR

WEF sırasında forum karşıtı gösterilerin de olması bekleniyor. İsviçre asker ve polisi, bu yıl Davos kasabasıyla bağlantılı kara ve demir yollarını sıkı şekilde denetleyecek.

Geçmiş yıllarda Davos, Zürih ve diğer ülkelerde toplanan göstericiler, iklim değişikliği ile ekonomi gibi gerekçelerle WEF’i eleştirirken sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, Davos’a tepkisini göstermişti.

Zirve kapsamında bu yıl Davos kasabasında geniş güvenlik önlemleri alınacak. İsviçre Parlamentosu, dünyanın dört bir yanından davetlinin katılacağı forumun güvenliğini sağlamak için ordudan 5 bin personel görevlendirdi.

İKİYÜZLÜLÜK ELEŞTİRİSİ

WEF, bu yıl 6. kez “iklim nötr” hedefinde gerçekleştirilecek ancak zirve kapsamında iklimin korunmasına yönelik eylem çağrıları yapılsa da forumun davetlileri liderler ve iş insanlarından birçoğunun Davos’a özel uçaklarıyla gelecek olması buna gölge düşürüyor.

Mayıs 2022’de gerçekleştirilen WEF Zirvesi ile bağlantılı yaklaşık 500 kadar özel uçuşun yapıldığı, bu uçuşların 7 bin 400 ton karbondioksit emisyonuna sebep olduğu belirtiliyor.

Zirve boyunca iklim konusunda yapılacak çağrılar da göz önünde bulundurulduğunda bunun “ikiyüzlülük” olduğu yönünde eleştiriler yer alıyor. (AA)