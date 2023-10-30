Dünya’nın turşusunu Türkiye kurdu

Türkiye 2023 yılının 9 aylık döneminde 136 ülkeye yüzde 14'lük artışla 260 milyon dolarlık turşu ihraç etti. Turşu ihracatında hedef 500 milyon dolar.

Mustafa SARIİPEK

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Türkiye 2023 yılının 9 aylık döneminde 260 milyon dolarlık turşu ihracatına imza attı. 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde 228 milyon dolar olan turşu ihracatımız 2023 yılında yüzde 14 artış gösterdi.

Biber ve kornişon turşu ihracatının lider olan Türkiye'nin turşu ihracatının yüzde 77'si Ege Bölgesinden yapıldı. İhracatta 500 milyon dolar hedeflenen Türk turşusunu en çok Almanya, ABD ve İngiltere talep etti.

Turşu 260 milyon dolarlık ihracat performansıyla Türkiye'nin 1 milyar 700 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında lider ürün grubu oldu.

136 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Anadolu coğrafyasında yetişen lezzetlerden, Türk turşu sektörünün modern tesislerinde ürettiği turşuların dünyanın her tarafından talep gördüğünü, turşu ihraç ettiğimiz ülke sayısının 2023 yılında 136 olduğunu dile getirdi.

Turşu ihracatından 2022 yılında 340 milyon dolar döviz getirisi elde ettikleri bilgisini paylaşan Uçak, “Kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30'un üzerinde sebze ve meyvenin turşusunu üreterek ihraç ediyoruz. Turşu ihracatımız her yıl sürekli artıyor. 2023 yılı sonunda Türkiye'nin ihracatının 400 milyon dolara, Ege Bölgesinin 300 milyon dolara çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2024 yılında da turşu ihracatımızı 500 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“YILLIK 55 MİLYON TON TAZE MEYVE SEBZE ÜRETİLDİ”

Türkiye'nin yıllık 55 milyon ton taze meyve sebze ürettiğini söyleyen Uçak sözlerine şöyle devam etti:

“55 milyon ton taze meyve sebzeyi sezonunda taze olarak tüketmek ve ihraç etmek mümkün değil. O nedenle kurutarak, konserve yaparak, dondurarak, turşu yaparak üreticimizin binbir emekle ürettiği ürünleri katma değere dönüştürüyoruz. Ege Bölgesi olarak, 200 milyon dolarlık turşu ihracatıyla Türkiye'nin turşu ihracatının yüzde 77'lik büyük dilimini gerçekleştirdik.”

TURŞU İHRACATINDA EN ÇOK TALEP BİBER VE KORNİŞON TURŞUSUNA

Türkiye'nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 118 milyon 200 bin dolarlık tutarla biber turşusu oldu. En çok tercih edilen turşu türlerinden kornişon turşusunun ihracatından 109 milyon 287 bin dolar döviz geliri elde edildi. Türkiye, diğer sebzelerden yapılan turşuların ihracatından 32 milyon doları hanesine yazdırdı.

TÜRK TURŞUSUNU EN ÇOK ALMANYA TALEP ETTİ

2023 yılının Ocak-Eylül, Almanya 70 milyon dolarlık Türk turşusu talebiyle zirvede yer alırken, Hollanda 47 milyon dolarlık taleple zirve ortağı oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne 32 milyon dolarlık, İngiltere'ye 25 milyon dolarlık, Romanya'ya ise; 11 milyon dolarlık turşu gönderdi. Turşu ihraç ettiğimiz ülke sayısı da 136 oldu.

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