Dünyanın vazgeçilmez lezzeti kahve

Dünyanın en yaygın içeceklerinden olan kahve aynı zamanda 460 milyar dolarlık bir pazar. Kahve, dünya ölçeğinde petrolden sonra en fazla ticareti yapılan emtia olarak da dikkat çekiyor.

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125 MİLYON KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞINI KAHVE OLUŞTURUYOR

Dünyanın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kahve, aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir ekonomi olarak karşımıza çıkıyor. Küresel ısınmadan olumsuz etkilen sektörde, önde gelen üreticiler aynı zamanda sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak için çaba harcıyor.

Dünyanın ortak içecek kültürleri arasında ilk sırada yer alan kahve, global ölçekte 460 milyar doları bulan pazar olarak karşımıza çıkıyor. Ulusal Kahve Derneği'nin (NCA) verilerine göre 125 milyon kişi, yaklaşık 11 milyon hektarlık alanda kahve üretimi yapıyor. Ve yaklaşık 60 kilogramlık 166 milyon torba kahve üretiliyor.

LİDER BREZİLYA

İklim değişikliği nedeniyle kaliteli kahve üretiminin yüzde 60'ının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilirken, Arabica türü kahvenin üretiminin 2050 yılına kadar yarı yarıya azalacağı öngörülüyor. Bu konuya çözüm üretmek için alternatif üretim modelleri üzerinde çalışılıyor. Bu çalışmaların da etkisiyle kahve üretiminde son 10 yıldır düşüş yaşanmadığı gibi, ortalama yüzde 1.5'lik artış da elde edildi.

Brezilya, kahve üretiminde birinci ülke ve gerçek bir güç merkezi olarak ön plana çıkıyor. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan ülke, tek başına dünya kahve arzının yaklaşık yüzde 40'ını üretiyor. Brezilya'yı sırasıyla Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Meksika takip ediyor.

Afrika ülkeleri, dünyadaki kahve üretiminin yüzde 12'sini gerçekleştiriyor. Kıtada, yüzde 39 ile Etiyopya ve yüzde 23 ile Uganda kahve çekirdeği üretiminde toplam yüzde 62'lik payla ilk iki sırada bulunuyor. Yüzde 13'lük paya sahip Fildişi Sahili ise üçüncü sırada yer alıyor.

Günde 2 milyar fincan içiliyor

Dünyanın ortak kültürü olan lezzetli içecek için 1 Ekim'de Dünya Kahve Günü olarak kutlanıyor. Kahve dünyanın petrolden sonraki en büyük ticaret kalemi. Dünyada yılda 400 milyar, günde ortalama 2 milyar fincan kahve tüketiliyor. Türkiye'de ise yılda yaklaşık 70 bin ton kahve içiliyor. Ortalama bir yetişkin her gün 3 bardak kahve tüketiyor. Uzmanlar, yetişkinlerin günde 3-4 fincan kahve tüketmesinin sağlık açısından gerekli olduğuna işaret ediyor. Yani bir yetişkinin günde 400 miligram kafein almasının sağlıklı beslenme açısından da önemli olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'de kahve pazarı 3 milyar TL'ye ulaştı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de kahve tüketimi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda kahve pazarı Türkiye'de 3 milyar TL'yi bulurken, sektörün yeni yükselen değeri soğuk kahve oldu. Türk kahvesi dünyanın en iyi lezzetleri arasında yer alırken, soğuk kahve sektörü de büyük bir ivme yakaladı.

7 KAT BÜYÜDÜ

Araştırmalara göre soğuk kahve pazarı geçtiğimiz yedi yılda yaklaşık altı kat büyüme elde etti. Soğuk kahve sektörünün normal kahve sektörüne göre daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekilirken, sektörün 300 milyon TL'lik değere ulaştığı da aktarıldı. İthal edilen kahve çekirdeğinin 70 bin tona dayandığı Türkiye'de soğuk kahve tüketimine bağlı olarak pazardaki trendler değişiyor ve farklı kahve türlerine olan ilgi de her geçen gün daha da artıyor. Soğuk kahve kategorisi Türkiye'de ‘yeni' olarak adlandırılsa da hızla büyüyen alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Soğuk kahve özellikle yeni nesilden çok fazla talep görürken, kişi başı tüketimde yaşanan artışında gösterdiği üzere dünya genelinde de soğuk kahveye olan ilgi artıyor.

Yeni lezzetler yolda

Türkiye'de soğuk kahve pazarı, soğuk içecek kategorisinin yüzde 3'lük kısmını oluşturuyor. Ayrıca soğuk kahve kategorisi diğer soğuk içeceklere kıyasla son beş yılda en çok büyüme gösteren kategori olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin taleplerine paralel olarak pazara yeni ürünlerin eklenmesi de bekleniyor.