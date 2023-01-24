‘Dur denilmezse TOGG’u bile markette satacaklar’

Perakende Yasası'na ilişkin konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın zincir marketlerle gizli kapılar ardında anlaştığını, küçük esnafı korumaya yönelik yeterli tedbirin olmadığını söyledi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Meclis'te görüşülmeye başlanacak ‘Perakende Yasası' hakkında SÖZCÜ'ye konuştu.

İktidarın zincir marketlerle gizli kapılar ardında anlaştığını, küçük esnafı korumaya yönelik yeterli tedbirin olmadığını ifade eden Bakırlıoğlu, “Bu taslağa kim karşı çıktı? Üç harfliler. Burada kim korunuyor? Üç harfliler, yaygın zincir marketler. AKP tercihini yine zenginden ve güçlüden yana yaptı. Buna dur denilmezse, Togg'u bile markette satacaklar” dedi.

‘ESNAFA, KOBİLERE ZARAR VERİYORLAR’

Bakırlıoğlu şunları söyledi:

“Ticaret Bakanı defalarca perakende yasasından bahsetti taslaklar hazırlandı fakat bir türlü teklif Meclise gelmedi. Tüm bunlar yaşanırken Aralık ayında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip 4 zincir market temsilcilerini çağırmış ve ‘Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz' diyerek tehdit etmişti.

CHP olarak ‘madem bunlarla mücadele edilmek isteniyor, perakende yasasını getirin' dedik. Bu 3 harfliler, bu zincir marketler, gross ve hiper marketler esnafa çok ciddi zarar veriyor, her şeyi satıyorlar ve her zaman satıyorlar.

Bakkalın, manavın, kasabın, kırtasiyecinin, bunlarla rekabet etme şansları yok. Nasıl rekabet etsinler? Birisi küçük esnaf, diğeri en büyük yüz şirket arasında. Sadece esnaf değil tedarikçilere, üreticilere ve kobilere de çok ciddi zarar veriyorlar.

‘PAZAR GÜNLERİ 11’DE AÇILACAKTI’

Zincir marketlerde mobilya, telefon, elektronik, beyaz eşya inşaat malzemeleri satılmayacaktı, teklifte bunlardan hiç bahsedilmiyor. Taslakta zincir marketler Pazar günleri saat 11:00'da açılacaktı, amaç bakkalları korumaktı, teklifte bu konudan hiç bahsedilmemiş.

‘TOGG'U BİLE MARKETTE SATACAKLAR’

Bu taslağa kim karşı çıktı? Üç harfliler. Burada kim korunuyor? Üç harfliler, yaygın zincir marketler. Sözde küçük esnaf korunacaktı, AKP tercihini yine zenginden ve güçlüden yana yaptı. Buna dur denilmezse, Togg'u bile markette satacaklar. Ticaret Bakanlığının iki yıl önce hazırladığı kanun taslağı maalesef sümen altı edildi. Eğer bir düzenleme yapılacaksa esnafı korumaya yönelik, zincir marketlerin tedarikçilerini ve bunlar adına üretim yapan üreticileri ve kobileri korumaya yönelik bir yasa teklifi meclise gelmeli.”

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