Düzenlemelerle rekabet sağlanır

E-ticaret sektöründe bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Dr. Zeynep Ayata, ek düzenlemelerle birlikte rekabetin sağlanabileceğini belirtti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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2022 yılın ilk 6 ayında yüzde 116'lık artışla 348 milyar TL büyüklüğe ulaşan e-ticaret hacminin, yılı 700 milyar TL ile kapatması bekleniyor. Sektör temsilcileri, 2023 sonunda ise yüzde 60 büyüme ile 1.2 trilyon TL'lik işlem hacmi hedefliyor. Türkiye'de hızla büyüyen internet üzerinden alışveriş için yeni bir düzenleme yapıldı. E-ticaret yasası olarak da bilenen düzenleme 1 Ocak 2023'ten itibaren devreye girerken, bu yasa ile pazar yeri olarak adlandırılan e-ticaret platformlarının çalışma esasları baştan kurgulandı. Konu hakkında SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Dr. Zeynep Ayata, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, artıları ve eksileri olmasına rağmen rekabeti düzenleyeceğini söyledi.

YATIRIMLAR DEVAM ETMELİ

Değişken bir piyasa olduğunu anlatan Ayata, düzenlemelerle sektörde ve platformlarda büyümenin, yatırımın ve inovasyonun önüne geçilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayata, “Önümüzdeki süreçte, bu kanunda izlenmesi gereken şu; Yasa yürürlüğe girdiğinden sonra sektör nasıl etkileniyor? Yatırımlar sürecek mi, azalacak mı? Dikey büyüme mi, yatay mı? Etkileri gözlemleyip önümüzdeki 6 ayda, bir yılda yeni düzenlemeye gidilmesi gerekecek. İkincil mevzuata çok iş düşecek. Burada adımların atılmasına çok önem veriyorum. Yönetmelik ve tebliğleri de görmemiz lazım kanunun nasıl işleyeceği konusunda” dedi.

Güven oluşturması gerekiyor

Dünyada dijitalleşmenin daha fazla yer edineceğini söyleyen Haibrag CEO'su Murat Kadir Gül, “Hayatımızın her alanı dijitalleşiyor. Bugün eskilerin mahalle bakkalı olmazsa olmaz ise bugün e-ticaret de aynı duruma gidiyor. E-ticaret yapmayan firmalar ayakta kalamayacak. Çağa ayak uyduran devam edecek, değişime direnenler oyun dışında kalacak” dedi. Yeni e-ticaret yasası ile birlikte rekabetin sağlanacağını ifade eden Gül, “Pazaryeri firmalarına daha fazla güven duyulacaktır. İnsanların kafasında güven olması lazım. E-ticaretteki açıkları daha çok güven altına alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.