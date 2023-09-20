EBRD’den Denizbank’a deprem kredisi
Denizbank, deprem bölgesindeki kalkınma sürecini desteklemek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'dan (EBRD) 109 milyon dolar finansman temin ettiğini açıkladı.
Denizbank deprem bölgesindeki kalkınma sürecini desteklemek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’dan (EBRD) 109 milyon dolar finansman temin etti.
Denizbank’tan yapılan açıklamada, sağlanan kredi ile depremden doğrudan hasar gören birey ve işletmelere finansman yaratılması, bölge nüfusunun birincil ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması ve beşeri sermayenin korunmasının hedeflendiği ifade edildi. (REUTERS)